Tomáš Surový varuje aj chváli: Slováci sú psychicky silní a dokážu sa poučiť

Potom sme hrali s Kazachstanom a dominantným výkonom sme vyhrali 6:2. Priznám sa, čakal som od súpera väčší odpor, lebo deň predtým proti Francúzsku hrali lepšie. Chválim našich, že sa na to pripravili a nedali protivníkovi šancu vyhrať.

Proti Poľsku sme získali povinné víťazstvo. Bola to však naša klasika. V prvej tretine sme rýchlo odskočili na dva góly, mali sme dobrú energiu, ale treba si priznať, že od druhej tretiny už niektoré veci neboli s herným plánom trénera Ramsayho.

Na konci sme to prikrášlili, ale mal by to byť varovný prst, keďže sme v tom zápase ponúkli Poliakom šance, napríklad prečíslenia, len, pri všetkej úcte, nemali zručnosti na to, aby to využili. Proti kvalitnejšiemu súperovi nás to môže stáť góly v našej sieti.