Zaujal ich hráč tretej ligy. Zlaté Moravce získali novú posilu

"Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo získať zmluvu a môžem si s ViOn-om zahrať ligu. Sú to veľmi dobré pocity. Pred polrokom by mi ani nenapadlo, že budem vo Fortuna lige. Je to skvelé, je to splnený sen.

Som veľmi rád, že mi príprava vychádza a strelil som aj nejaké góly. Chcem sa čo najlepšie adaptovať na najvyššiu súťaž, pretože to bude pre mňa skok. Rád by som čo najviac pomohol mužstvu," citoval Horáka oficiálny web prvoligistu.