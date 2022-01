Najlepším strelcom treťoligistu je letná posila z najnižšej súťaže. Teraz ho skúša fortunaligista

GALANTA. V predchádzajúcich dvoch neúplných sezónach sa Galanta krčila na spodných priečkach západniarskej tretej ligy, preto bola futbalová verejnosť na západe Slovenska v lete zvedavá, s akými ambíciami - a hlavne, v akej sile - čierno-bieli v auguste vybehnú do ťažkej reorganizačnej sezóny. Na trénerskú stoličku sa v lete posadil iba 31-ročný Denis Tomaškovič, ktorému sa ale kolená neroztriasli a po prvých troch kolách mal FC Slovan Galanta na svojom konte šesť bodov.

Ešte v auguste potom síce prišla prvá domáca strata a tesná prehra 2:1 so silnou Belušou, no hneď v stredajšom predohrávanom kole aj víťazstvo 2:0 v Lednických Rovniach, kde o cennom zisku rozhodla hneď v úvode v priebehu troch minút letná posila Tomáš Horák, ktorý prišiel pred sezónou z Jarku, teda tímu víťaza najnižšej súťaže ObFZ Nitra a ktorý sa stal s ôsmimi gólmi najlepším jesenným strelcom mužstva. Aktuálne je už ale tento 24-ročný útočník na týždňovej skúške vo fortunaligovom FC ViOn Zlaté Moravce a v týchto dňoch je preto ešte otázne, za koho bude na jar strieľať góly. Na konci účtovania v reorganizačnej sezóne tretej ligy môže byť v nabitom strede 18-členného pelotónu dôležitý každý jeden bod a za istých okolností môže stačiť aj deviata priečka. No a práve na nej zimujú Galanťania, ktorým patrí v tabuľke pravdy s mínus dvomi bodmi solídne ôsme miesto a ktorí budú mať v odvetách výhodu domáceho prostredia až deväťkrát. „Ešte v 89. minúte sme nad Veľkými Ludincami vyhrávali 3:2, no z poslednej štandardnej situácie sme inkasovali a remizovali 3:3. Po zápase sme boli veľmi sklamaní a to sme ešte ani len netušili, že nasledujúci zápas o štyri dni na Myjave bude pre nás rovnako krutý a gólom z 90. minúty ho prehráme 1:0,“ opisuje záverečné minúty dvoch stretnutí za štyri dni mladý tréner FC Slovan Galanta Denis Tomaškovič (32), pre ktorého to je prvá treťoligová mužská trénerská štácia a ktorý pred ňou doviedol napríklad dorast Lokomotívy Trnava k druholigovému triumfu.

Po úspechu v druhej dorasteneckej lige je pôsobenie v Galante vašou prvou vážnejšou skúsenosťou s mužským futbalom, navyše, ide o ťažký reorganizačný ročník tretej ligy. Neobávali ste sa trochu, ako obstojí váš nový tím? Keďže pôsobím aj ako tréner mládeže, bola pre mňa ponuka trénovať treťoligové mužstvo veľkou výzvou, no strach som určite nemal. Skôr som cítil zodpovednosť voči ľuďom, ktorí mi verili a dali mi šancu. Je pravdou, že v lete sa v Galante tvorilo úplne nové mužstvo, prišlo až trinásť nových a väčšinou veľmi mladých hráčov, takže práce bolo naozaj veľa a nebolo to jednoduché. Potrebné je dodať, že vekový priemer nášho mužstva je iba 21 rokov. Ste spokojný s deviatym miestom, ktoré Galantu stále drží v hre o „dvojskupinovú“ tretiu ligu? Vzhľadom na spomínané skutočnosti je deviate miesto z môjho pohľadu dobré. Sme stále v hre o miesta, ktoré nám zaručujú účasť v tretej lige aj po reorganizácii a to je náš hlavný cieľ. Samozrejme, jeseň bola dlhá, odohrali sme lepšie aj horšie zápasy, no v konečnom dôsledku sme s bodovým ziskom spokojní.

Tréner Slovana Galanta Denis Tomaškovič. (Autor: ARCHÍV D.T.)

Ako ste vnímali prvé tri majstrovské zápasy, prehru 2:0 v Nových Zámkoch, víťazstvo 2:1 doma s Marcelovou a výhru 4:1 v Partizánskom? Prvý zápas v Nových Zámkoch bol pre nás ešte akoby zoznamovací. Vzhľadom na krátku letnú prípravu sme mužstvo zložili len dva-tri pred prvým súťažným zápasom. Aj preto som vedel, že tento zápas bude veľmi ťažký, čo sa aj potvrdilo. Nebol som vôbec spokojný s výkonom mužstva, ani individuálnymi výkonmi. Doma s Marcelovou to bol zápas hlavne o bojovnosti, ktorý sme zvládli a myslím, že sme o gól zvíťazili zaslúžene. V Partizánskom sme odohrali výborný prvý polčas, v ktorom sa už prejavili veci z tréningového procesu a dokázali sme ho vyhrať 4:0. Druhý polčas už nebol taký kvalitný, no zápas sme vyhrali zaslúžene 4:1. Nasledovala tesná domáca prehra 2:1 so silnou Belušou, ale potom ste doviezli tri cenné body z Lednických Rovní za víťazstvo 2:0. Aké to boli zápasy? Po slabom prvom kole sme už odohrali veľa dobrých zápasov, no nie vždy s dobrým výsledkom. Aj domáci zápas s Belušou bol herne výborný, no doplatili sme na nepremenené šance. Na druhej strane, súper bol veľmi efektívny a svoje šance využil. Bol to veľmi kvalitný zápas s výborným súperom, v ktorom sme si zaslúžili minimálne bod, no prehrali sme 2:1. V Lednických Rovniach sme pokračovali v dobrých výkonoch a tentokrát to zvládli aj výsledkovo. Vyhrali sme 2:0 a v závere ešte nepremenili pokutový kop.

V septembri ste remizovali doma v susedskom derby so Šaľou 2:2, hneď nato v stredu aj s Veľkými Ludincami (3:3) a v sobotu prišla tesná prehra 1:0 v Myjave gólom z poslednej minúty. Beriete zisk dvoch bodov z prvého anglického týždňa ako spravodlivý? V tomto období sa prejavila na výkonoch nášho mužstve veľká nevyrovnanosť i neskúsenosť. Ale vzhľadom na veľký počet mladých hráčov s minimálnou, alebo žiadnou skúsenosťou s treťou ligou to považujem za prirodzené. V zápase so Šaľou sme neboli lepším mužstvom a s bodom sme boli spokojní. Naopak, s Veľkými Ludincami sme boli lepší, vypracovali si veľmi veľké množstvo šancí, no veľa z nich zostalo nepremenených. Ešte v 89. minúte sme vyhrávali 3:2, no z poslednej štandardnej situácie sme inkasovali a remizovali 3:3. Po zápase sme boli veľmi sklamaní a to sme ešte ani len netušili, že sobotný zápas o štyri dni na Myjave bude pre nás rovnako krutý. Odohrali sme ho v krásnom prostredí s výborným súperom a bol to jeden z našich najlepších zápasov, no opäť sme nedokázali premeniť šance a opäť sme inkasovali z posledného útoku. Po tejto sérii bolo mojou úlohou zvýšiť sebavedomie tímu, pretože sme odohrali výborné zápasy, no získali len dva body. Po prehre 4:0 v Častkovciach mala Galanta štvorzápasovú sériu bez prehry, počas ktorej aj doviezla tri body za víťazstvo 1:0 v Imeli. Čo sa dá povedať k tejto šnúre? Na zápas v Častkovciach sme chceli rýchlo zabudnúť, bol to náš najhorší výkon v jeseni. Snažil som sa rotovať zostavu, keďže sme mali nabitý program, no nie všetko mi vyšlo podľa predstáv. Po slabšej sérii prišli veľmi dobré zápasy, keď hlavne zápas v Imeli bol z našej strany asi najlepší. Na výborne pripravenom trávniku, kde terén prial kombinačnému futbalu, sme si vypracovali veľa gólových šancí a mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom.

V poslednej minúte zápasu Myjava – Galanta svietilo na tabuli ešte 0:0, brankár Krisztián Németh a kapitán hostí Denis Horník (v čiernom) však odchádzali z Kopaníc nakoniec bez bodu. (Autor: Vladimír Pyxel Domen)

Po vlaňajšej pandemickej stopke v Slovnaft Cupe mala Galanta právo štartu v 4. kole doma proti kvalitnému druholigovému Humennému, ktorému ste podľahli tesne 2:1, no po góle Horáka bolo dlho 1:1. Čo dal mužstvu tento októbrový zápas a ako ho hodnotíte? Na tento zápas sme sa všetci veľmi tešili, pretože sme sa chceli porovnať s popredným mužstvom druhej ligy. V prvom polčase sme boli favoritovi na ťažkom teréne minimálne vyrovnaným súperom a pre diváka to bol veľmi zaujímavý súboj. Po prestávke hostia prestriedali a zaslúžene o gól zvíťazili. Pre našich mladých hráčov to bola veľká skúsenosť, no na druhej strane s blížiacim sa koncom jesene nám tento pohárový zápas zobral veľa síl.

Jeseň ste zakončili prehrami 2:1 vo Vrábľoch, ktoré postavili troch fortunaligistov z FC ViOn a 3:0 doma s nebezpečnými Malženicami, ktoré prišli aj s hráčmi Spartaka Trnava, ktorého sú farmou. V tabuľke pravdy ste na solídnom ôsmom mieste a v odvetách budete hrať až deväťkrát v domácom prostredí. S akým cieľom teda pôjdete do jarnej časti? Koniec polsezóny sme chceli určite zvládnuť výsledkovo lepšie. Vráble posilnené o troch-štyroch hráčov z prvoligových Zlatých Moraviec boli prvý polčas lepšie a viedli 1:0, pričom si vytvorili aj veľa ďalších príležitostí. Po dohovore v polčasovej prestávke sme vstúpili do druhého polčasu výborne, vyrovnali na 1:1 a v tom čase sme boli lepším mužstvom. Prišlo však vylúčenie nášho hráča, ktoré domáci dokázali využiť. Hráčom však patrí pochvala, pretože aj v oslabení domácich zatlačili. V poslednom zápase sme chceli doma veľmi bodovať, všetci hráči išli na doraz, no Malženice boli nad naše sily. Ako som spomínal, v konečnom dôsledku sme veľmi spokojní s umiestením, pričom hlavným cieľom je zachovanie tretej ligy aj po reorganizácii, čiže umiestnenie asi do ôsmeho miesta.

Pri lopte Galanťan Miloš Ševčík (4), s číslom 8 Richard Modrovics. (Autor: Vladimír Pyxel Domen)

Ktorý výkon mužstva by ste teda označili za najlepší a ktorý ako najhorší? Najlepší výkon sme predviedli v Imeli a to po každej stránke. No a najhorší bol ten v Častkovciach, kde som aj ja urobil zlé rozhodnutia a zápas sme nezvládli herne a ani výsledkovo. Ako by ste zhodnotili hráčsky káder po prvej polovici súťaže? Náš hráčsky káder je veľmi mladý a neskúsený, ale na druhej strane veľmi pracovitý a odhodlaný. Vytvorila sa veľmi dobrá partia hráčov, ktorí majú chuť a odhodlanie zabojovať o nastavené ciele a sú motivovaní neustále napredovať, čo považujem za najdôležitejšie. Najlepším jesenným strelcom mužstva sa stal Tomáš Horák, ktorý prišiel v lete zo siedmoligového FC 31 Jarok a s ktorým ste sa predtým stretli v piatoligovom Bábe. V lete ste si ho vyžiadali? A ako je to aktuálne s jeho prípadným odchodom do prvoligového FC ViOn Zlaté Moravce? Tomáš je pre náš tím veľmi dôležitý hráč. Poznáme sa už niekoľko rokov a musím povedať, že sa veľmi teším z toho, že zmenil pohľad na futbal a uvedomil si, že nerozvíjať svoj talent by bolo chybou. Je to chlapec, ktorému nechýba pokora, je veľmi pracovitý a keď sa to skĺbi s jeho talentom, myslím si, že vzhľadom na svoj stále mladý vek, bude vo futbale ešte úspešný. Ako ste spomenuli, momentálne je na skúške v Zlatých Moravciach, takže nechcem vôbec predbiehať v tom, čo bude ďalej.

S dorastom Lokomotívy Trnava ste vlani vyhrali „polovičnú“ sezónu druhej ligy a v lete bol úmysel, získať niektorých končiacich dorastencov do Galanty. Ako tento zámer hodnotíte dnes? Treba povedať, že to bola neúplná sezóna, keďže súťaže prerušila pandémia, ale áno, v čase ukončenia sezóny sme boli na prvom mieste. V mužstve bolo pomerne veľa talentovaných hráčov a dvaja sú teraz v kádri Galanty. Na skúške ich bolo viac, no niektorí na mužskú tretiu ligu ešte výkonnostne nemali a niektorí uprednostnili nižšiu súťaž, kde dali prednosť vyššej minutáži, čo je v ich veku pochopiteľné. Práve váš tím zimuje na mieste, ktoré môže, ale aj nemusí stačiť na účasť v „dvojskupinovej“ tretej lige? Posilní mužstvo v zime niekto? Samozrejme, v klube urobíme všetko preto, aby sme sa v tabuľke umiestnili čo najlepšie a dúfam, že budeme na konci súťaže úspešní. Čo sa týka posilnenia kádra, určite sa chceme posilniť na dvoch-troch postoch. Chceli by sme získať hlavne ostrieľaných hráčov, ktorí už majú nejakú tú skúsenosť minimálne s treťou ligou. Hlavne v zimnej prestávke to však nie je jednoduché, takže uvidíme až na začiatku jarnej časti, koho sa nám podarí získať. V klube ale robíme pre úspech maximum.

Vľavo v čiernom exligista Martin Mečiar (14) a brankár Slovana Galanta Krisztián Németh v akcii. (Autor: Vladimír Pyxel Domen)

V prvých štyroch odvetných kolách hráte trikrát doma. Lednické Rovne získali v jeseni vonku štyri body, Nové Zámky tri a Partizánske tiež iba tri, medzitým idete do Marcelovej. To je šanca naštartovať mančaft, čo poviete? Do každého zápasu pôjdeme s cieľom vyhrať, bez ohľadu na silu súpera. Zimná príprava je pomerne dlhá a musíme sa pripraviť tak, aby sme boli úspešní. Ale naozaj, začiatok bude veľmi dôležitý a spravíme maximum pre to, aby sme ho zvládli k spokojnosti. Mladí hráči budú ešte pod väčším tlakom, ako počas jesene, no realizačný tím sa im bude snažiť čo najviac pomôcť po všetkých stránkach. V mužstve máme totiž veľa talentovaných hráčov, pre ktorých môže byt táto sezóna zlomová v ich futbalovej kariére. Každopádne, všetci sa na odvety už veľmi tešíme.