Prvý duel bol pre nás varovaním, priznáva Nagelsmann. K dispozícii by už mal mať aj kapitána

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann.
Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann. (Autor: REUTERS)
TASR|16. nov 2025 o 17:43
Do nominácie sa dostal aj Nico Schlotterbeck.

LIPSKO. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann očakáva, že v pondelkovom rozhodujúcom zápase A-skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta proti Slovensku bude mať k dispozícii kapitána Joshuu Kimmicha aj obrancu Nica Schlotterbecka.

Nemci privítajú o 20.45 h v Red Bull Aréne v Lipsku zverencov Francesca Calzonu. Oba tímy majú na konte 12 bodov, no domáci lepšie skóre a tak im na priamy postup na budúcoročný šampionátu v USA, Mexiku a Kanade stačí aj remíza.

Prvý vzájomný duel v septembri v Bratislave vyhrali senzačne 2:0 Slováci. „Samozrejme, malo by to byť varovanie pre všetkých. Prístup musí byť úplne iný, nemôžeme hrať tak, ako na Slovensku,“ povedal nemecký tréner o nevydarenom štarte kvalifikácie.

Dvadsaťpäťročný stopér Borussie Dortmund Schlotterbeck mal poranené chodidlo, no podľa reprezentačného trénera sa už uzdravil a na pondelkový duel bude pripravený.

O päť rokov starší Kimmich má problémy s členkom a ešte potrebuje nejaký čas na zotavenie, no nemusí sa zapojiť do tímového tréningu na to, aby mohol nastúpiť na duel.

„Či to pôjde, rozhodneme až v pondelok. Každý, kto pozná Joshuu, vie, že sa veľmi zdráha povedať nie tomuto zápasu. A preto predpokladám, že môže hrať,“ povedal Nagelsmann na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

Hlavný kouč prezradil, že v tíme sa neobávajú prehry, ktorá by znamenala, že štvornásobní majstri sveta by museli ísť do baráže. „Tím sa zdá byť veľmi odhodlaný a sústredený.

Myslím si, že sú pred zajtrajším zápasom určite trochu nervózni. Ale to k tomu patrí a to ho robí vzrušujúcim,“ vyhlásil. „Je veľmi dôležité, aby sme sa dokázali suverénne kvalifikovať,“ doplnil obranca Jonathan Tah.

Aktuálna tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

dnes 17:43
