Slovenky prepadli a ich šance výrazne klesli. Aj Šramková prehrala bez zisku setu

Pohár Billie Jean Kingovej 2025
Slovensko - Argentína 0:2 po dvojhrách
Viktória Hrunčáková - Julia Rieraová 2:6, 1:6
Rebecca Šramková - Solana Sierraová 2:6, 4:6
BRATISLAVA. Slovenské tenistky si výrazne skomplikovali svoju šancu na účinkovanie v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej.
V zápase proti Argentíne jednoznačne ťahajú za kratší koniec a po dvojhrách prehrávajú 0:2, čo v predstihu znamená víťazstvo domáceho družstva.
Po tom, čo v úvodnej dvojhre získala iba tri gemy Viktória Hrunčáková, sa len o trochu viac darilo jej kamarátke a reprezentačnej kolegyni Rebecce Šramkovej.
Bratislavská rodáčka prehrala na antuke v Córdobe v súboji tímových jednotiek so Solane Sierraovou 2:6, 4:6. Zápas trval hodinu a 22 minút.
Šramková si na úvod udržala servis a v druhom geme viedla 30:0. Sierrová však získala štyri fiftíny za sebou a dostala sa na koňa. V ďalších minútach dvakrát prelomila podanie Šramkovej a pohodlne získala prvé dejstvo.
Argentínčanka sa dokázala lepšie vyrovnať s náročnými podmienkami a silným vetrom. Na začiatku druhého dejstva sa Šramková ujala vedenia 2:0.
Sierrová, ktorá sa pripravuje v akadémii Rafaela Nadala, však rýchlo otočila skóre na 4:2 a zápas už dotiahla do úspešného konca.
Osemfinalistka tohtoročného Wimbledonu spečatila vôbec prvé víťazstvo Argentíny nad Slovenskom. V roku 1998 prehrala doma 1:4 a pred dvoma rokmi sa v bratislavskom NTC zrodil výsledok 3:1 pre Slovensko.
Konečný výsledok stretnutia bude známy po štvorhre, do ktorej Matej Lipták predbežne nominoval Katarínu Kužmovú a debutantku Ninu Vargovú.
Slovenky v sobotu nastúpia proti Švajčiarsku, ktoré dopĺňa trojicu účastníkov podujatia v Córdobe. Šancu zabojovať o finálovú časť Pohára Billie Jean Kingovej bude mať v roku 2026 len víťaz tohto miniturnaja.