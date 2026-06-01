Blíži sa návrat americkej ikony? Williamsová údajne bude hrať na turnaji v Berlíne

Očakávaný návrat americkej tenistky Sereny Williamsovej na dvorce po dlhšej prestávke sa podľa zdrojov agentúry DPA uskutoční aj v Nemecku koncom júna.
I denník Bild informoval, že víťazka 23 grandslamových titulov plánuje hrať na turnaji na tráve, ktorý sa bude konať od 15. do 21. júna v Berlíne.
Williamsová naposledy hrala v nemeckej metropole v roku 2008, keď sa turnaj ešte hral na antuke.
Štyridsaťštyriročná Američanka svoj návrat zatiaľ nepotvrdila, ale predpokladá sa, že sa vráti budúci týždeň na turnaji Queen's Club v Londýne a bude hrať štvorhru s mladou kanadskou tenistkou Victoriou Mbokovou.
Mboková nechcela špekulácie na aktuálnom turnaji Roland Garros potvrdiť. Uviedla, že oznámenie, či sa vráti, nechá na Williamsovú.
Americká legenda je jedna z najlepších a najúspešnejších hráčok všetkých čias. Tenisovú kariéru ukončila na US Open v roku 2022.
Špekulácie o jej návrate sa začali minulý rok, keď sa opäť zaregistrovala do systému pre dopingových komisárov. V januári povedala, že si ešte nie je istá návratom. Jej staršia sestra Venus stále občas hrá na turnajoch.