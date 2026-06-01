    Blíži sa návrat americkej ikony? Williamsová údajne bude hrať na turnaji v Berlíne

    Serena Williamsová
    Serena Williamsová (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. jún 2026 o 14:34
    ShareTweet0

    Štyridsaťštyriročná tenistka svoj návrat zatiaľ nepotvrdila.

    Očakávaný návrat americkej tenistky Sereny Williamsovej na dvorce po dlhšej prestávke sa podľa zdrojov agentúry DPA uskutoční aj v Nemecku koncom júna.

    I denník Bild informoval, že víťazka 23 grandslamových titulov plánuje hrať na turnaji na tráve, ktorý sa bude konať od 15. do 21. júna v Berlíne.

    Williamsová naposledy hrala v nemeckej metropole v roku 2008, keď sa turnaj ešte hral na antuke.

    Štyridsaťštyriročná Američanka svoj návrat zatiaľ nepotvrdila, ale predpokladá sa, že sa vráti budúci týždeň na turnaji Queen's Club v Londýne a bude hrať štvorhru s mladou kanadskou tenistkou Victoriou Mbokovou.

    Mboková nechcela špekulácie na aktuálnom turnaji Roland Garros potvrdiť. Uviedla, že oznámenie, či sa vráti, nechá na Williamsovú.

    Americká legenda je jedna z najlepších a najúspešnejších hráčok všetkých čias. Tenisovú kariéru ukončila na US Open v roku 2022.

    Špekulácie o jej návrate sa začali minulý rok, keď sa opäť zaregistrovala do systému pre dopingových komisárov. V januári povedala, že si ešte nie je istá návratom. Jej staršia sestra Venus stále občas hrá na turnajoch.

    Tenis

    Tenis

    Flavio Cobolli
    Flavio Cobolli
    Cobolli stratil v Paríži prvý set, no naplnil predpoklady. Postúpil do štvrťfinále
    dnes 15:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Blíži sa návrat americkej ikony? Williamsová údajne bude hrať na turnaji v Berlíne