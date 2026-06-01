Zápas mal viesť muž. Tenista na Roland Garros dostal pokutu za sexistické reči

Paraguajský tenista Adolfo Daniel Vallejo dostal pokutu vo výške polovice svojej výhry na grandslamovom turnaji Roland Garros po tom, čo povedal, že jeho zápas v 2. kole nemala rozhodovať žena. V pondelok o tom informovalo riaditeľstvo turnaja.
Vallejo minulý týždeň prehral s francúzskym tínedžerom Moiseom Kouamem po napätom päťsetovom boji, ktorý trval takmer päť hodín.
Neskôr pre tenisový web Clay povedal, že „tento typ zápasu musí rozhodovať muž“. Po prehre 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (8) Vallejo dodal: „Pre ženu je veľmi ťažké viesť takýto zápas.“
Riaditeľka Roland Garros Amelie Mauresmová povedala, že Vallejo dostal pokutu 65 000 eur (76 000 dolárov), čo predstavuje zhruba polovicu jeho výhry.
„Toto je jednoznačne neprijateľné. Opäť platí, že takéto poznámky tu nemajú miesto,“ uviedla Mauresmová. Hráči, ktorí sa Roland Garros dostanú do druhého kola, dostanú 130-tisíc eur. Vallejo povedal, že rozhodkyňa Ana Carvalho z Brazílie nekontrolovala divákov.
„Musí to viesť muž, pretože je to veľmi náročné publikum a potrebujete veľa sily, aby ste sa postavili proti davu,“ povedal.
„Dav bol veľmi nesúrodý, ale chápem, že podporujú svojho krajana. Je to dosť intenzívny dav, a preto som bol pripravený. Už som vedel, že to tak bude a úprimne povedané, neublížilo mi to, ale skôr ma to posilnilo.“
Vallejo sa neskôr ospravedlnil za svoje výroky.
„Rešpektujem prácu rozhodcov. Po piatich hodinách na kurte som v návale emócií povedal niečo, za čo sa ospravedlňujem. Chcem však zároveň povedať, že som svoju prehru nehádzal na rozhodkyňu. Svoju rolu si plnila dobre,“ uviedol Vallejo. Organizátori už v piatok oznámili, že Paraguajčana za výroky potrestajú peňažným trestom.