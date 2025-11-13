Slovenky čaká peklíčko, hovorí expert. Čeliť budú aj talentu z Nadalovej akadémie

BRATISLAVA. Kým väčšina tenistiek si užíva zaslúžené voľno po náročnej sezóne, slovenské reprezentantky čakajú dôležité súboje na druhom konci sveta.
Na miniturnaji v argentínskej Córdobe zabojujú o to, aby v budúcej sezóne mohli opäť zabojovať o účasť na finálovom podujatí Pohára Billie Jean Kingovej.
Okrem domácich tenistiek vyzvú aj Švajčiarsko, ktoré síce vo vzájomnej bilancii vedie 3:2, no tentokrát sa bude musieť zaobísť bez svojich opôr.
"Chcela by som si znova zahrať na finálovom turnaji a s babami sa pokúsiť zopakovať výsledok z Málagy. Reprezentácia je u mňa vysoko, inak by som už dávno bola na dovolenke," povedala pre STZ Rebecca Šramková.
Urobila maximum, aby mohla hrať
Rodáčka z Bratislavy bude opäť jednotkou slovenského tímu, hoci nie je úplne fit. Pred necelým mesiacom musela skrečovať zápas v Tokiu a odvtedy bojovala s bolestivým zranením natrhnutého svalu.
Sezónu mohla zabaliť, no napriek tomu urobila maximum pre to, aby s tímom vycestovala do Južnej Ameriky a pomohla mu v dueloch o udržanie sa.
Minuloročný úspech, v ktorom Slovenky zdolali Američanky, Austrálčanky, Britky a až vo finále nestačili na Talianky, v nej zanechal nezabudnuteľné pocity.
VIDEO: Dramatická štvorhra zápasu Slovensko - USA
"Bol to jeden z najsilnejších momentov mojej kariéry. Už mi to zostane navždy. V Córdobe potrebujeme vyhrať skupinu, aby sme sa dostali do budúcoročnej kvalifikácie," uviedla aktuálne 74. hráčka sveta.
Šramkovej v Argentíne pomáha aj prítomnosť trénera Milana Martinca, ktorý sa rozhodol prísť podporiť svoju zverenku, s ktorou má vynikajúci vzťah.
Menej ju už tešia tamojšie podmienky. Na antuke odohrala v tomto roku len šesť zápasov (2-4), pričom v Madride podľahla argentínskej dvojke Maríi Lourdes Carléovej 2:6, 3:6. Ďalšími faktormi sú vietor a nadmorská výška.
"Tým, že kurty nie sú najrovnejšie, nemôžem hrať úplne svoj tenis a budem sa musieť prispôsobiť. Bude to viac o kondičke, určite sa budú hrať dlhšie výmeny," doplnila v rozhovore pre tenisový zväz.
Šramková ako vzor
V porovnaní s vlaňajškom je slovenský tím výrazne obmenený.
Terezu Mihalíkovú a Renátu Jamrichovú trápia zranenia, pre materstvo prerušila kariéru Anna Karolína Schmiedlová a v nominácii nie je ani Mia Pohánková.
Kapitán Matej Lipták tak okrem stabilnej dvojice Rebecca Šramková a Viktória Hrunčáková nominoval Katarínu Kužmovú, Ninu Vargovú a Martinu Okáľovú.
Pre posledné dve menované hráčky ide o premiéru v reprezentačnom tíme, a tak ich na slávnostnej večeri neminul nováčikovský príhovor.
Vargová si pamätá ako počas Fed Cupu zbierala loptičky Dominike Cibulkovej, ktorá bola jedným z jej vzorov. S ďalším je aktuálne spolu v jednom tíme.
"Rebeccu som odmalička obdivovala, ale doteraz som jej to nikdy nepovedala. Vždy sa mi páčila po hernej stránke, pre jej profesionálny prístup k tréningom a tiež ako pôsobila na kurte," uviedla 20-ročná tenistka.
Okáľová je o osem rokov staršia a už desať rokov žije v USA, kam primárne odišla študovať na univerzitu do Oklahomy. Tento rok sa dočkala debutu na okruhu WTA, no pozvánka od trénera Liptáka ju prekvapila.
"Takýto telefonát som nečakala. Moja prvá reakcia bola, že som zavolala rodine a všetci sa so mnou tešili. Veľmi si vážim, že môžem byť súčasťou tímu s dievčatami, s ktorými sme spolu hrali ako juniorky," hovorí Okáľová.
Kríž: Postup by ma milo prekvapil
Slovensko začne play-off súbojom s Argentínou, ktorá sa doma javí ako favorit na postup. Švajčiarsko totiž pricestovalo bez štyroch zo svojich piatich najlepších tenistiek, vrátane Belindy Benčičovej.
"Keď sa pozerám na súpisku Švajčiarok, tak si myslím, že sme favoritom zápasu. Avšak, na antuke proti domácej reprezentácii a jej fanúšikmi, to bude peklíčko.
Argentína má presne tie hráčky, ktorých čas prichádza na antukových turnajoch. Proti nim to bude veľmi ťažké," povedal pre Sportnet komentátor Dominik Kríž.
Líderkou argentínskeho tímu je 21-ročná Solana Sierraová, ktorá podľa webu Infobae symbolizuje znovuzrodenie ženského tenisu v krajine.
Hrala osemfinále Wimbledonu, získala dva tituly na turnajoch kategórie WTA 125 a od marca trénuje v prestížnej Akadémii Rafaela Nadala na Malorke.
"Odvtedy, čo som tu, som si začala viac veriť a zlepšujem sa. Ľudia z akadémie mi pomáhajú dosiahnuť môj potenciál. Cítim sa skvele a už sa veľmi teším na najbližšie zápasy," povedala Sierraová.
"Rada útočím a snažím sa hrať variabilne. Postupne sa snažím prispôsobovať všetkým povrchom a neustále napredovať," dodala rodáčka z Mar del Plata.
V tejto sezóne dosiahla na antuke zápasové skóre 31 výhier a osem prehier, a tak jej pomalší povrch bude vyhovovať viac ako slovenským tenistkám.
"Je dobré, že si nové hráčky pričuchnú k reprezentácii, ale myslím si, že Maťo Lipták staví na osvedčenú dvojicu Šramková a Hrunčáková.
Pre Viki je to však najhoršia kombinácia - hrať na antuke v závere sezóny. Celkovo je to šialený termín a nie som toho fanúšik. Ak to naše baby zvládnu, bude to pre mňa milé prekvapenie," dodal Kríž.