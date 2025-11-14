ONLINE: Rebecca Šramková - Solana Sierraová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2025 LIVE

BRATISLAVA. Rebecca Šramková a Solana Sierraová dnes hrajú druhú dvojhru stretnutia Slovensko - Argentína na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2025.
Úvodnú dvojhru odohrala Viktória Hrunčáková, ktorá v súboji tímových dvojok prehrala proti Julii Rieraovej hladko v dvoch setoch 2:6 a 1:6.
Kde sledovať tenis v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Rebecca Šramková - Solana Sierraová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, dvojhra, piatok, vysledok, NAŽIVO)
Billie Jean King Cup 2025
14.11.2025 o 17:00
2. kolo
Sierraová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šramková
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.