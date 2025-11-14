    ONLINE: Rebecca Šramková - Solana Sierraová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2025 LIVE

    Sportnet|14. nov 2025 o 15:00
    BRATISLAVA. Rebecca Šramková a Solana Sierraová dnes hrajú druhú dvojhru stretnutia Slovensko - Argentína na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2025.

    Úvodnú dvojhru odohrala Viktória Hrunčáková, ktorá v súboji tímových dvojok prehrala proti Julii Rieraovej hladko v dvoch setoch 2:6 a 1:6.

    Kde sledovať tenis v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Rebecca Šramková - Solana Sierraová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, dvojhra, piatok, vysledok, NAŽIVO)

    Billie Jean King Cup  2025
    14.11.2025 o 17:00
    2. kolo
    Sierraová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Šramková
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
