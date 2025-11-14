Hrunčáková v závere bojovala, no debakel neodvrátila. Slovensko musí otáčať skóre

Pohár Billie Jean Kingovej 2025
Slovensko - Argentína 0:1 po I. dvojhre
Viktória Hrunčáková - Julia Rieraová 2:6, 1:6
BRATISLAVA. Slovenský ženský tenisový tím nevstúpil úspešne do prvého zápasu play-off o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej.
Viktória Hrunčáková v súboji tímových dvojok podľahla Julii Rieraovej jednoznačne 2:6, 1:6, ktorá tak získala pre domácu Argentínu úvodný bod.
Hrunčáková ani raz nedokázala získať podanie súperky, naopak o to svoje prišla až štyrikrát. V oboch setoch prehrávala hneď od začiatku 0:3, respektíve 1:4 a svojej súperke vzdorovala len 74 minút.
Rodáčka z Košíc zahrala päť dvojchýb oproti trom esám a veľmi slabú úspešnosť mala po druhom servise, po ktorom získala len 6 z 23 loptičiek.
V záverečnom geme zápasu síce príkladne zabojovala, odvrátila až šesť mečbalov domácej tenistky, ale tá napokon na siedmy pokus ukončila zápas.
V druhej dvojhre nastúpia na antuke v Córdobe Rebecca Šramková a Solane Sierraová. Stretnutie sa hrá na tri zápasy (dve dvojhry a štvorhra), takže už Sierraová môže rozhodnúť o argentínskej výhre.
Tretím účastníkom miniturnaja je Švajčiarsko, ktoré vstúpi do hry počas víkendu. Najskôr vyzve družstvo Slovenska a následne v nedeľu bude čeliť Argentíne.