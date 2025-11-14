    Pohár Billie Jean Kingovej: Hrunčáková prehrala úvodnú dvojhru hladko v dvoch setoch

    ONLINE: Viktória Hrunčáková - Julia Rieraová, Billie Jean King Cup 2025 (1. dvojhra).
    ONLINE: Viktória Hrunčáková - Julia Rieraová, Billie Jean King Cup 2025 (1. dvojhra). (Autor: TASR)
    Sportnet|14. nov 2025 o 14:30
    ShareTweet0

    Sledovali ste s nami online prenos z barážového miniturnaja Pohára Billie Jean Kingovej 2025: Viktória Hrunčáková - Julia Rieraová.

    BRATISLAVA. Viktória Hrunčáková a Julia Rieraová dnes hrali prvú dvojhru stretnutia Slovensko - Argentína na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2025.

    Hrunčaková prvý bod pre Slovensko nevybojovala a v súboji tímových dvojok prehrala hladko v dvoch setoch 2:6, 1:6.

    Tenis ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Viktória Hrunčáková - Julia Rieraová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, dvojhra, piatok, vysledok, NAŽIVO)

    Billie Jean King Cup  2025
    14.11.2025 o 15:18
    1. kolo
    Rieraová
    2:0
    (6:2, 6:1)
    Ukončený
    Hrunčáková
    Prenos
    Je dobojované. Julia Rieraová zdoláva Viktóriu Hrunčákovú hladko v dvoch setoch 6:2 a 6:1, pričom získava pre Argentínu prvý bod.
    Koniec zápasu
    6:1
    V sete víťazí Rieraová.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    40-30
    Loptu získava Rieraová.
    30-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-0
    Loptu získava Rieraová.
    15-0
    Loptu získava Rieraová.
    5:1
    V geme víťazí Rieraová.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Rieraová.
    30-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-0
    Loptu získava Rieraová.
    15-0
    Loptu získava Rieraová.
    4:1
    V geme víťazí Rieraová.
    40-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    40-0
    Loptu získava Rieraová.
    30-0
    Loptu získava Rieraová.
    15-0
    Loptu získava Rieraová.
    3:1
    V geme víťazí Hrunčáková.
    15-40
    Loptu získava Rieraová.
    0-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    0-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    0-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    3:0
    V geme víťazí Rieraová.
    40-15
    Loptu získava Rieraová.
    30-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-0
    Loptu získava Rieraová.
    15-0
    Loptu získava Rieraová.
    2:0
    V geme víťazí Rieraová.
    40-30
    Loptu získava Rieraová.
    30-30
    Loptu získava Rieraová.
    15-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    15-15
    Loptu získava Rieraová.
    0-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    1:0
    V geme víťazí Rieraová.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-A
    Loptu získava Hrunčáková.
    40-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-A
    Loptu získava Hrunčáková.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    40-30
    Loptu získava Rieraová.
    30-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-0
    Loptu získava Rieraová.
    15-0
    Loptu získava Rieraová.
    importantPrvý set sa končí v prospech argentínskej reprezentantky. Bohužiaľ, aj naďalej evidujeme chybu na strane dodávateľa prenosu, preto budeme vyčkávať na spojenie s dnešným zápasom.
    6:2
    V sete víťazí Rieraová.
    40-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    40-15
    Loptu získava Rieraová.
    30-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-0
    Loptu získava Rieraová.
    15-0
    Loptu získava Rieraová.
    5:2
    V geme víťazí Rieraová.
    40-0
    Loptu získava Rieraová.
    30-0
    Loptu získava Rieraová.
    15-0
    Loptu získava Rieraová.
    4:2
    V geme víťazí Hrunčáková.
    30-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-30
    Loptu získava Rieraová.
    15-30
    Loptu získava Rieraová.
    0-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    0-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    4:1
    V geme víťazí Rieraová.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    A-40
    Loptu získava Rieraová.
    40-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    40-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    40-15
    Loptu získava Rieraová.
    30-15
    Loptu získava Rieraová.
    15-15
    Loptu získava Rieraová.
    0-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    3:1
    V geme víťazí Hrunčáková.
    15-40
    Loptu získava Hrunčáková.
    15-30
    Loptu získava Rieraová.
    0-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    0-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    3:0
    V geme víťazí Rieraová.
    40-15
    Loptu získava Rieraová.
    30-15
    Loptu získava Rieraová.
    15-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    15-0
    Loptu získava Rieraová.
    2:0
    Hrunčáková stráca svoje prvé podanie v dnešnom zápase a v geme tak víťazí Rieraová.
    40-30
    Loptu získava Rieraová.
    30-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-15
    Loptu získava Rieraová.
    15-15
    Loptu získava Rieraová.
    0-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    importantOspravedlňujeme sa za technické problémy na strane dodávateľa prenosu. Veríme, že vám už čoskoro budeme môcť priniesť plnohodnotný prenos.
    1:0
    V geme víťazí Rieraová.
    40-30
    Loptu získava Rieraová.
    30-30
    Loptu získava Hrunčáková.
    30-15
    Loptu získava Rieraová.
    15-15
    Loptu získava Rieraová.
    0-15
    Loptu získava Hrunčáková.
    0:0
    Stretnutie sa práve začalo.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:20.
    Tenis

    Tenis

    Na snímke je slovenská tenistka Viktória Hrunčáková.
    Na snímke je slovenská tenistka Viktória Hrunčáková.
    Hrunčáková v závere bojovala, no debakel neodvrátila. Slovensko musí otáčať skóre
    dnes 16:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Pohár Billie Jean Kingovej: Hrunčáková prehrala úvodnú dvojhru hladko v dvoch setoch