Pohár Billie Jean Kingovej: Hrunčáková prehrala úvodnú dvojhru hladko v dvoch setoch

BRATISLAVA. Viktória Hrunčáková a Julia Rieraová dnes hrali prvú dvojhru stretnutia Slovensko - Argentína na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2025.
Hrunčaková prvý bod pre Slovensko nevybojovala a v súboji tímových dvojok prehrala hladko v dvoch setoch 2:6, 1:6.
Tenis ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Viktória Hrunčáková - Julia Rieraová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, dvojhra, piatok, vysledok, NAŽIVO)
Billie Jean King Cup 2025
14.11.2025 o 15:18
1. kolo
Rieraová
2:0
(6:2, 6:1)
Ukončený
Hrunčáková
Prenos
Je dobojované. Julia Rieraová zdoláva Viktóriu Hrunčákovú hladko v dvoch setoch 6:2 a 6:1, pričom získava pre Argentínu prvý bod.
Prvý set sa končí v prospech argentínskej reprezentantky.
Ospravedlňujeme sa za technické problémy na strane dodávateľa prenosu.
Stretnutie sa práve začalo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:20.