Lídrom svetového rebríčka opäť Španiel. Sabalenková uzatvorí rok ako jednotka

LONDÝN. Španiel Carlos Alcaraz sa vrátil v najnovšom vydaní tenisového rebríčka ATP na prvé miesto.
Na Taliana Jannika Sinnera mal pred Turnajom majstrov v Turíne náskok 1050 bodov.
Slovenskou jednotkou je naďalej Lukáš Klein, oproti predošlému týždňu si pohoršil o 18 priečok a je na 141. mieste. V druhej svetovej stovke zostáva Alex Molčan, ktorý je na 199. pozícii.
Bieloruska Arina Sabalenková uzatvorí kalendárny rok ako svetová jednotka tenisového rebríčka WTA.
Na druhú Poľku Igu Swiatekovú má v najnovšom vydaní náskok takmer 2500 bodov. Víťazka MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde Kazaška Jelena Rybakinová sa posunula na piatu pozíciu.
Zo Sloveniek zostáva jednotkou Rebecca Šramková na 74. mieste. O jednu priečku si polepšila Viktória Hrunčáková, aktuálne je na 226. mieste.
Rebríček ATP
/k 10. novembru/:
1.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 050 b
2.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 000 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
4960 b
4.
(5.)
Novak Djokovič
Srbsko
4830 b
5.
(6.)
Ben Shelton
USA
3970 b
6.
(4.)
Taylor Fritz
USA
3935 b
7.
(7.)
Alex de Minaur
Austrália
3935 b
8.
(8.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3845 b
9.
(9.)
Lorenzo Mussetti
Taliansko
3840 b
10.
(11.)
Jack Draper
Veľká Británia
2990 b
141.
(123.)
Lukáš Klein
Slovensko
436 b
199.
(199.)
Alex Molčan
Slovensko
286 b
291.
(296.)
Norbert Gombos
Slovensko
178 b
Rebríček WTA
/k 10. novembru/:
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 870 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
8395 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
6763 b
4.
(4.)
Amanda Anisimová
USA
6287 b
5.
(6.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
5850 b
6.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
5583 b
7.
(7.)
Madison Keysová
USA
4335 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4325 b
9.
(9.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4319 b
10.
(10.)
Jekaterina Alexandrovová
Rusko
3375 b
74.
(61.)
Rebecca Šramková
Slovensko
914 b
226.
(227.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
321 b
277.
(275.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
252 b