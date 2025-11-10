    Lídrom svetového rebríčka opäť Španiel. Sabalenková uzatvorí rok ako jednotka

    Carlos Alcaraz.
    (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|10. nov 2025 o 11:21 (aktualizované 10. nov 2025 o 11:29)
    Zo Sloveniek zostáva jednotkou Rebecca Šramková na 74. mieste.

    LONDÝN. Španiel Carlos Alcaraz sa vrátil v najnovšom vydaní tenisového rebríčka ATP na prvé miesto.

    Na Taliana Jannika Sinnera mal pred Turnajom majstrov v Turíne náskok 1050 bodov. 

    Slovenskou jednotkou je naďalej Lukáš Klein, oproti predošlému týždňu si pohoršil o 18 priečok a je na 141. mieste. V druhej svetovej stovke zostáva Alex Molčan, ktorý je na 199. pozícii.

    Bieloruska Arina Sabalenková uzatvorí kalendárny rok ako svetová jednotka tenisového rebríčka WTA.

    Na druhú Poľku Igu Swiatekovú má v najnovšom vydaní náskok takmer 2500 bodov. Víťazka MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde Kazaška Jelena Rybakinová sa posunula na piatu pozíciu.

    Zo Sloveniek zostáva jednotkou Rebecca Šramková na 74. mieste. O jednu priečku si polepšila Viktória Hrunčáková, aktuálne je na 226. mieste.

    Rebríček ATP

    /k 10. novembru/:

    1.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 050 b

    2.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 000 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    4960 b

    4.

    (5.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4830 b

    5.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    3970 b

    6.

    (4.)

    Taylor Fritz

    USA

    3935 b

    7.

    (7.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3935 b

    8.

    (8.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3845 b

    9.

    (9.)

    Lorenzo Mussetti

    Taliansko

    3840 b

    10.

    (11.)

    Jack Draper

    Veľká Británia

    2990 b

    141.

    (123.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    436 b

    199.

    (199.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    286 b

    291.

    (296.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    178 b

    Rebríček WTA

    /k 10. novembru/:

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 870 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    8395 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    6763 b

    4.

    (4.)

    Amanda Anisimová

    USA

    6287 b

    5.

    (6.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    5850 b

    6.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    5583 b

    7.

    (7.)

    Madison Keysová

    USA

    4335 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4325 b

    9.

    (9.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4319 b

    10.

    (10.)

    Jekaterina Alexandrovová

    Rusko

    3375 b

    74.

    (61.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    914 b

    226.

    (227.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    321 b

    277.

    (275.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    252 b

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz.
    Lídrom svetového rebríčka opäť Španiel. Sabalenková uzatvorí rok ako jednotka
    dnes 11:21
