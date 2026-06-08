    Zarmútil slovenských fanúšikov. Molčan sa pre zranenie odhlásil z domáceho turnaja

    Alex Molčan na turnaji v Prostějove.
    Alex Molčan na turnaji v Prostějove. (Autor: Instagram/czechopen)
    TASR|8. jún 2026 o 12:17
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    Molčan mal ako slovenská jednotka patriť k ťahákom Bratislava Open.

    Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového challengeru Bratislava Open.

    Dôvodom je zranenie zápästia, pre ktoré sa z turnaja na antukových dvorcoch bratislavského Slovana v odhlásil.

    Molčan mal ako slovenská jednotka patriť k ťahákom Bratislava Open. „Po včerajšej návšteve fyzioterapeuta turnaja a následnej konzultácii o svojom zdravotnom stave Alex oznámil svoje finálne rozhodnutie, bohužiaľ sa na Bratislava Open 2026 nezúčastní.

    Dôvodom sú problémy so zápästím, ktoré mu momentálne neumožňujú štartovať v súťažnom zaťažení. Mrzí nás, že sa Alex tento rok nebude môcť predstaviť domácemu publiku.

    Vieme však, že zdravotný stav je na prvom mieste a želáme mu čo najskoršie zotavenie a úspešný návrat na tenisové kurty,“ uviedli v pondelok organizátori na oficiálnej stránke.

    V nedeľu sa Molčan predstavil vo finále challengerového turnaja v Prostějove, v ktorom ako šestka podujatia nestačil na Argentínčana Sebastian Baeza a prehral 4:6 a 2:6.

    Vďaka finálovej účasti sa opäť priblížil k prvej svetovej stovke rebríčka ATP, v pondelkovom vydaní mu patrí 102. miesto.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan na turnaji v Prostějove.
    Alex Molčan na turnaji v Prostějove.
    Zarmútil slovenských fanúšikov. Molčan sa pre zranenie odhlásil z domáceho turnaja
    dnes 12:17
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