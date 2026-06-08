Zarmútil slovenských fanúšikov. Molčan sa pre zranenie odhlásil z domáceho turnaja

Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového challengeru Bratislava Open.
Dôvodom je zranenie zápästia, pre ktoré sa z turnaja na antukových dvorcoch bratislavského Slovana v odhlásil.
Molčan mal ako slovenská jednotka patriť k ťahákom Bratislava Open. „Po včerajšej návšteve fyzioterapeuta turnaja a následnej konzultácii o svojom zdravotnom stave Alex oznámil svoje finálne rozhodnutie, bohužiaľ sa na Bratislava Open 2026 nezúčastní.
Dôvodom sú problémy so zápästím, ktoré mu momentálne neumožňujú štartovať v súťažnom zaťažení. Mrzí nás, že sa Alex tento rok nebude môcť predstaviť domácemu publiku.
Vieme však, že zdravotný stav je na prvom mieste a želáme mu čo najskoršie zotavenie a úspešný návrat na tenisové kurty,“ uviedli v pondelok organizátori na oficiálnej stránke.
V nedeľu sa Molčan predstavil vo finále challengerového turnaja v Prostějove, v ktorom ako šestka podujatia nestačil na Argentínčana Sebastian Baeza a prehral 4:6 a 2:6.
Vďaka finálovej účasti sa opäť priblížil k prvej svetovej stovke rebríčka ATP, v pondelkovom vydaní mu patrí 102. miesto.