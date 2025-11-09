Alcaraz chce titul, o ktorý sa jeho idol snažil márne. Čo zmenilo zranenie Djokoviča?

TURÍN. Turnaj majstrov sa v nedeľu už po piaty raz začne v Turíne.
Predchádzajúce ročníky na severe Talianska vyhrali domáci Jannik Sinner (2024), Novak Djokovič (2022, 2023) a Alexander Zverev (2021).
Zdalo sa, že táto trojica nebude chýbať ani na tohtoročnom podujatí ôsmich najlepších tenistov sezóny, ale na poslednú chvíľu sa Djokovič odhlásil.
"Dôvodom môjho odhlásenia je zranenie. Veľmi ma to mrzí kvôli fanúšikom, ktorí dúfali, že ma uvidia hrať," povedal Srb po zisku titulu v Aténach.
Napokon ho nahradí Talian Lorenzo Musetti a na kurte sa predstavia aj Taylor Fritz, Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime a Ben Shelton.
Oproti minulému roku sa tak obmenila polovica hráčov. Chýbajú minuloročný semifinalista Casper Ruud a Rusi Daniil Medvedev a Andrej Rubľov.
Skupina Jimmyho Connorsa
Carlos Alcaraz
Nástupca legendárneho Rafaela Nadala sa v Turíne opäť pokúsi o to, čo sa jeho vzoru nikdy nepodarilo – vyhrať Turnaj majstrov.
Po tom, čo vo finále Wimbledonu musel prijať prehru s Jannikom Sinnerom, ťahal úspešnú sériu, ktorú ovenčil troma titulmi, vrátane toho z US Open.
Jeho skvelú šnúru mu pokazila až prehra na turnaji v Paríži, kde ho hneď v prvom zápase porazil Brit Cameron Norrie. Ak chce Alcaraz opäť zabojovať o pozíciu svetovej jednotky, nesmie ako vlani vypadnúť už v skupinovej fáze.
Pri neúčasti Djokoviča bude nepochybne hlavný favorit skupiny, no zároveň zranenie srbského fenoména necháva súboj o semifinále otvorený.
Taylor Fritz
Minuloročnému finalistovi sa darilo najmä v polovici sezóny. Najskôr triumfoval v Stuttgarte, kde vo finále zdolal Zvereva a o dva týždne neskôr porazil v Eastbourne krajana Jensona Brooksbyho.
Následne sa presunul na wimbledonské trávniky, kde ho v semifinále zastavil Carlos Alcaraz po štvorsetovom súboji. Potom sa usiloval o triumf na päťstovke v Tokiu, no vo finále opäť prehral so Španielom.
Rodák z Kalifornie sa bude musieť veľmi snažiť, aby postúpil do semifinále. Jeho šance sa však zvýšili aj preto, že s Djokovičom má hrozivú bilanciu 0:11.
Alex de Minaur
Na minulom Turnaji majstrov skončil Austrálčan už v skupine a tento rok si definitívne zabezpečil účasť postupom do štvrťfinále Masters v Paríži.
Na začiatku sezóny mal výbornú formu. Prvýkrát v kariére sa dostal do štvrťfinále Australian Open, kde ho rázne zastavil Sinner, neskorší víťaz turnaja.
Následne sa dostal do finále v Rotterdame, kde po trojsetovej bitke prehral s Alcarazom. O päť mesiacov neskôr vyhral svoj tretí titul kategórie ATP 500 vo Washingtone, keď zdolal Alejandra Davidovicha Fokinu 5:7, 6:1, 7:6 (3).
Práve jeho zápas proti Alcarazovi otvorí dianie na turnaji.
Zo štyroch vzájomných duelov bol najbližšie k víťazstvu ešte v apríli 2022 v Barcelone, keď dvakrát podával na víťazstvo, premárnil dva mečbaly a po skoro štyroch hodinách prehral 7:6 (4), 6:7 (4), 4:6.
Lorenzo Musetti
Musetti zažíva prelomovú sezónu, hoci nezískal ani jeden titul. V apríli si v Monte Carle zahral vo finále, v ktorom podľahol v troch setoch Alcarazovi.
Vďaka tomu sa priblížil prvej desiatke svetového rebríčka a onedlho sa do nej dostal. So Španielom prehral aj v semifinále French Open, no vďaka tomu dosiahol nové kariérne maximum, keď sa stal svetovou šestkou.
Účasť na Turnaji majstrov si mohol vybojovať prípadným titulom v Aténach. Napriek dobrému štartu podľahol Djokovičovi 6:4, 3:6, 5:7, no pre spomenuté odstúpenie Srba čaká Musettiho rýchly presun do Turína.
VIDEO: Zostrih z finále Djokovič - Musetti na turnaji v Aténach 2025
Skupina Björna Borga
Jannik Sinner
Taliansky mladík ovládol nedávny turnaj v Paríži a po skorom vypadnutí Alcaraza sa opäť vrátil na tenisový trón. Ak by nadviazal na vlaňajšie víťazstvo, rok 2025 ukončí ako svetová jednotka.
Hoci na začiatku sezóny dostal trojmesačný trest za pozitívny test na klostebol, po návrate predvádzal stabilné výkony a získal päť titulov.
Najhoršie výsledky zaznamenal v Halle, kde skončil v osemfinále, a o štyri mesiace neskôr vypadol v treťom kole v Šanghaji, kde skrečoval pre kŕče.
Mnohí očakávajú, že sa vo finále opäť stretne s Alcarazom. V tejto sezóne si zmerali sily v zápase o titul päťkrát, pričom až štyrikrát sa tešil Španiel.
VIDEO: Cesta Jannika Sinnera za titulom v Paríži 2025
Alexander Zverev
Pred štyrmi rokmi vyhral v Turíne svoj druhý titul na ATP Finals a odvtedy chýbal na výberovom turnaji len raz. Tento rok ho čaká už ôsma účasť.
Ako druhý nasadený sa po odstúpení Djokoviča dostal do finále Australian Open, kde však nestačil na Sinnera. V apríli vyhral BMW Open už tretíkrát v kariére a získal svoj 24. titul, čím sa vrátil na pozíciu svetovej dvojky.
O pár dní neskôr však dostal na turnaji v Madride trest za porušenie pravidiel, keď si vyfotil stopu po loptičke, ktorú považoval za nesprávne posúdenú. Neskôr sa ukázalo, že išlo o inú stopu.
Na posledných dvoch grandslamoch zaváhal. Vo Wimbledone prehral hneď v prvom kole s Arthurom Rinderknechom a na US Open skončil v treťom kole po prehre s Kanaďanom Augerom-Aliassimeom.
Ben Shelton
Po Musettim je druhým nováčikom na Turnaji majstrov 23-ročný Shelton. Zaujal už na prvom grandslamovom podujatí tejto sezóny, kde postúpil do semifinále, v ktorom podľahol favorizovanému Sinnerovi.
Po treťom "majore" sa dostal do semifinále vo Washingtone, kde prehral s Davidovichom Fokinom, no o dva týždne neskôr triumfoval v Toronte.
Je to jeho najcennejší titul a zároveň sa stal najmladším štvrťfinalistom turnaja kategórie ATP 1000 od čias Andyho Roddicka (Indian Wells 2005, pozn.).
Najväčším rivalom Sheltona je svetová jednotka, s ktorou má bilanciu 1:7. So Zverevom má negatívne skóre 0:4 a s Augerom-Aliassimom sa stretol zatiaľ len raz. Na Roland Garros 2024 získal iba sedem gemov.
Felix Auger-Aliassime
Po troch rokoch sa Kanaďan vrátil nielen do TOP 10, ale aj do Turína. Na začiatku roka vyhral Adelaide Open, kde vo finále porazil Sebastiana Kordu.
Následne prehral päťsetový duel v druhom kole Australian Open s Davidovichom Fokinom, no chuť si napravil v Montpellieri, kde získal siedmy titul.
Na US Open si zahral semifinále, v ktorom prehral so Sinnerom. Počas halovej sezóny triumfoval v Bruseli, keď vo finále porazil Jiřího Lehečku a na Turnaj majstrov sa naladil finálovou účasťou v Paríži.