    Už je skoro tam. Molčan sa vďaka finále dostal na hranicu elitnej stovky, Cobolli prenikol do TOP 10

    Flavio Cobolli.
    Flavio Cobolli. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 09:35
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    Novak Djokovič spadol o tri miesta.

    Taliansky tenista Jannik Sinner je aj naďalej líder svetového rebríčka ATP. V pondelkovom vydaní má náskok 3540 bodov pred Španielom Carlosom Alcarazom.

    Tretí je víťaz Roland Garros Alexander Zverev z Nemecka, na lídra stráca 6195 bodov. Najväčší posun zaznamenal finalista uplynulého grandslamu Flavio Cobolli z Talianska, do desiatky sa posunul zo 14. miesta.

    Novak Djokovič zo Srbska spadol o tri miesta na 7. priečku.

    Najvyššie postaveným Slovákom je Alex Molčan na 102. priečke, posunul sa o 6 pozícií. Lukáš Klein klesol o 12 miest, patrí mu 179. miesto.

    Rebríček ATP

    /k 8. júnu/:

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    13 500 b

    2.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    9960 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    7305 b

    4.

    (6.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4400 b

    5.

    (5.)

    Ben Shelton

    USA

    3920 b

    6.

    (7.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3905 b

    7.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    3760 b

    8.

    (8.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3760 b

    9.

    (9.)

    Taylor Fritz

    USA

    3720 b

    10.

    (10.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3540 b

    100.

    (96.)

    Aleksandar Vukič

    Austrália

    626 b

    102.

    (110.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    626 b

    179.

    (167.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    335 b

    365.

    (371.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    135 b

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