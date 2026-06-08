Už je skoro tam. Molčan sa vďaka finále dostal na hranicu elitnej stovky, Cobolli prenikol do TOP 10

Taliansky tenista Jannik Sinner je aj naďalej líder svetového rebríčka ATP. V pondelkovom vydaní má náskok 3540 bodov pred Španielom Carlosom Alcarazom.
Tretí je víťaz Roland Garros Alexander Zverev z Nemecka, na lídra stráca 6195 bodov. Najväčší posun zaznamenal finalista uplynulého grandslamu Flavio Cobolli z Talianska, do desiatky sa posunul zo 14. miesta.
Novak Djokovič zo Srbska spadol o tri miesta na 7. priečku.
Najvyššie postaveným Slovákom je Alex Molčan na 102. priečke, posunul sa o 6 pozícií. Lukáš Klein klesol o 12 miest, patrí mu 179. miesto.
Rebríček ATP
/k 8. júnu/:
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
13 500 b
2.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
9960 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
7305 b
4.
(6.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4400 b
5.
(5.)
Ben Shelton
USA
3920 b
6.
(7.)
Alex de Minaur
Austrália
3905 b
7.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
3760 b
8.
(8.)
Daniil Medvedev
Rusko
3760 b
9.
(9.)
Taylor Fritz
USA
3720 b
10.
(10.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3540 b
100.
(96.)
Aleksandar Vukič
Austrália
626 b
102.
(110.)
Alex Molčan
Slovensko
626 b
179.
(167.)
Lukáš Klein
Slovensko
335 b
365.
(371.)
Norbert Gombos
Slovensko
135 b