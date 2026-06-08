    Senzačná finalistka sa posunula o takmer sto pozícii. Šampiónka klope na dvere TOP 5

    Mirra Andrejevová a Maja Chwalinská.
    Mirra Andrejevová a Maja Chwalinská. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 09:16
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    Američanka Coco Gauffová naopak spadla o tri priečky.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková si aj po predčasnom vypadnutí vo štvrťfinále grandslamového turnaja Roland Garros uhájila pozíciu svetovej jednotky.

    V rebríčku WTA však klesol jej náskok na 947 bodov pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou. V prvej desiatke si oproti uplynulému vydaniu najviac polepšila víťazka z Paríža Mirra Andrejevová z Ruska, posunula sa z 8. na 6. miesto.

    Američanka Coco Gauffová naopak spadla o tri priečky. Najväčší skok až o 93 priečok zaznamenala finalistka z parížskej antuky Poľka Maja Chwalinská, patrí jej 21. priečka.

    Najlepšia Slovenka Rebecca Šramková sa zo 125. miesta posunula o päť pozícií. Taktiež o päť miest si polepšila aj Viktória Hrunčáková na 223. pozíciu, Mia Pohánková klesla o jednu priečku na 280. miesto.

    Rebríček WTA

    /k 8. júnu/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    9090 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8143 b

    3.

    (3.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    6733 b

    4.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6056 b

    5.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5848 b

    6.

    (8.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    5751 b

    7.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    4879 b

    8.

    (7.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4315 b

    9.

    (9.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3670 b

    10.

    (10.)

    Karolína Muchová

    Česko

    3438 b

    21.

    (114.)

    Maja Chwalinská

    Poľsko

    1996 b

    120.

    (125.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    670 b

    223.

    (228.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    325 b

    280.

    (279.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    253 b

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    Domov»Tenis»Senzačná finalistka sa posunula o takmer sto pozícii. Šampiónka klope na dvere TOP 5