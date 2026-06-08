Senzačná finalistka sa posunula o takmer sto pozícii. Šampiónka klope na dvere TOP 5

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková si aj po predčasnom vypadnutí vo štvrťfinále grandslamového turnaja Roland Garros uhájila pozíciu svetovej jednotky.
V rebríčku WTA však klesol jej náskok na 947 bodov pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou. V prvej desiatke si oproti uplynulému vydaniu najviac polepšila víťazka z Paríža Mirra Andrejevová z Ruska, posunula sa z 8. na 6. miesto.
Američanka Coco Gauffová naopak spadla o tri priečky. Najväčší skok až o 93 priečok zaznamenala finalistka z parížskej antuky Poľka Maja Chwalinská, patrí jej 21. priečka.
Najlepšia Slovenka Rebecca Šramková sa zo 125. miesta posunula o päť pozícií. Taktiež o päť miest si polepšila aj Viktória Hrunčáková na 223. pozíciu, Mia Pohánková klesla o jednu priečku na 280. miesto.
Rebríček WTA
/k 8. júnu/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
9090 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8143 b
3.
(3.)
Iga Swiateková
Poľsko
6733 b
4.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6056 b
5.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
5848 b
6.
(8.)
Mirra Andrejevová
Rusko
5751 b
7.
(4.)
Coco Gauffová
USA
4879 b
8.
(7.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4315 b
9.
(9.)
Victoria Mboková
Kanada
3670 b
10.
(10.)
Karolína Muchová
Česko
3438 b
21.
(114.)
Maja Chwalinská
Poľsko
1996 b
120.
(125.)
Rebecca Šramková
Slovensko
670 b
223.
(228.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
325 b
280.
(279.)
Mia Pohánková
Slovensko
253 b