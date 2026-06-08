    Slovensko bude mať viacnásobné zastúpenie na domácom turnaji. Martin zvládol kvalifikáciu

    Slovenský tenista Andrej Martin.
    Slovenský tenista Andrej Martin. (Autor: Facebook Slovenský tenisový zväz)
    TASR|8. jún 2026 o 12:55
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    Vo finále kvalifikácie zvládol trojsetový súboj.

    Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do hlavnej súťaže challengerového turnaja Bratislava Open.

    Na antukových dvorcoch Slovana vyhral v pondelok vo finále kvalifikácie nad Alexom Martim Pujolrasom zo Španielska po trojsetovom boji 6:3, 4:6 a 6:2.

    „Kvalifikácia mi pomohla rozohrať sa a dostať sa do zápasového rytmu. Postup do hlavnej súťaže hodnotím veľmi dobre.

    Samozrejme, som už trochu unavený, ale verím, že si oddýchnem a zajtra budem pripravený podať čo najlepší výkon.

    Veľmi mi pomáha podpora divákov a dúfam, že ma prídu povzbudiť aj v ďalšom zápase,“ uviedol Martin pre oficiálnu webovú stránku turnaja,.

    V pondelok sa ešte v prvom kole hlavnej súťaže predstavia napríklad bývalý svetový hráč prvej stovky Thanasi Kokkinakis a rovnako aj slovenský reprezentant Norbert Gombos, ktorý nastúpi proti tretiemu nasadenému Janovi Choinskému z Veľkej Británie.

    Tenis

    Tenis

    Slovenský tenista Andrej Martin.
    Slovenský tenista Andrej Martin.
    Slovensko bude mať viacnásobné zastúpenie na domácom turnaji. Martin zvládol kvalifikáciu
    dnes 12:55
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