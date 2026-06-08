Slovensko bude mať viacnásobné zastúpenie na domácom turnaji. Martin zvládol kvalifikáciu

Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do hlavnej súťaže challengerového turnaja Bratislava Open.
Na antukových dvorcoch Slovana vyhral v pondelok vo finále kvalifikácie nad Alexom Martim Pujolrasom zo Španielska po trojsetovom boji 6:3, 4:6 a 6:2.
„Kvalifikácia mi pomohla rozohrať sa a dostať sa do zápasového rytmu. Postup do hlavnej súťaže hodnotím veľmi dobre.
Samozrejme, som už trochu unavený, ale verím, že si oddýchnem a zajtra budem pripravený podať čo najlepší výkon.
Veľmi mi pomáha podpora divákov a dúfam, že ma prídu povzbudiť aj v ďalšom zápase,“ uviedol Martin pre oficiálnu webovú stránku turnaja,.
V pondelok sa ešte v prvom kole hlavnej súťaže predstavia napríklad bývalý svetový hráč prvej stovky Thanasi Kokkinakis a rovnako aj slovenský reprezentant Norbert Gombos, ktorý nastúpi proti tretiemu nasadenému Janovi Choinskému z Veľkej Británie.