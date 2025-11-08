VIDEO: Nezastavila ju ani svetová jednotka. Rybakinová ovládla Turnaj majsteriek

Turnaj majsteriek 2025
dvojhra - finále:
Jelena Rybakinová (6-Kaz.) - Aryna Sabalenková (1-Bel.) 6:3, 7:6 (7:0)
RIJÁD. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová zvíťazila vo finále dvojhry na Turnaji majsteriek v saudskoarabskom Rijáde.
V pozícii šestky zdolala svetovú a nasadenú jednotku Bielorusku Arynu Sabalenkovú 6:3 a 7:6 (0).
Pre 26-ročnú Rybakinovú je to prvý triumf na tomto podujatí a v Rijáde dokráčala k víťaznej trofeji bez jedinej prehry.
Kazaška zinkasovala rekordnú odmenu vo výške 5,23 milióna amerických dolárov a do rebríčka WTA si pripísala 1500 bodov. V závere sezóny ideálne načasovala svoju formu, keď uspela v 11. stretnutí po sebe.
Vyvrcholenie tohtoročnej MS WTA Tour prinieslo od prvého gemu vyrovnaný a kvalitný tenis, finalistky si do piatej hry strážili svoje podanie.
VIDEO: Zostrih finále Sabaleková - Rybakinová
Rybakinová sa následne postarala o kľúčový okamih úvodného dejstva, keď čistou hrou brejkla Sabalenkovej podanie a išla do vedenia 4:2.
Hneď na to odvrátila dva brejkbaly súperky a z psychologickej výhody vyťažila pri prvej ponúknutej možnosti, využitý setbal znamenal stav 6:3. Kazašku držalo v prvom sete kvalitnejšie podanie a najmä oveľa vyšší počet víťazných úderov.
Nič sa nezmenilo ani v druhom, Sabalenková len s ťažkosťami hľadala účinný recept na hru Rybakinovej.
Opäť sa po väčšinu času obom hráčkam darilo strážiť si vlastné podanie, v prípade Kazašky bez výraznejších problémov. Rybakinová sa prvýkrát dostala do ťažkej situácie za stavu 4:5 z jej pohľadu, keď musela odvracať dva setbaly Sabalenkovej, čo sa jej napokon po veľkom boji podarilo.
Rovnaká situácia sa ešte raz u Kazašky zopakovala, napokon tak druhý set musel rozhodnúť tajbrejk. Ten bol jednoznačnou záležitosťou nasadenej šestky, Sabalenkovú nepustila ani k jednému bodu a tajbrejk vyhrala 7:0.