Muchová si po finále siahla do svedomia: Bol to jeden z mojich najhorších zápasov

Česká tenistka Karolína Muchová bude po sobotňajšej prehre vo finále Wimbledonu s krajankou Lindou Noskovou potrebovať niekoľko dní, aby sa spamätala zo sklamania.
Po prehre 2:6, 7:5, 3:6 ľutovala nevyužité brejkbaly na začiatku tretieho setu a na tlačovej konferencii priznala, že odohrala jeden z najhorších zápasov na turnaji. Napriek ďalšiemu neúspechu vo finále verí, že sa grandslamového titulu raz dočká.
Získať grandslamovú trofej je môj veľký sen a cieľ
„Určite mi bude trvať pár dní, kým to spracujem. Na druhej strane som však bola vo finále, čo je stále skvelý úspech.
Moja hra je dobrá, zlepšujem sa a na kurte sa cítim výborne. Zdvihnúť nad hlavu grandslamovú trofej je môj veľký sen a cieľ. Toto je síce krok späť, ale zároveň aj obrovská motivácia,“ uviedla Muchová.
VIDEO: Zostrih wimbledonského finále Muchová - Nosková
Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Olomouca, ktorá bola vo Wimbledone nasadenou desiatkou, prehrala aj svoje druhé grandslamové finále v kariére. O titul neúspešne bojovala aj pred tromi rokmi na Roland Garros.
Je to tvrdá prehra
„Som veľmi sklamaná, je to tvrdá prehra. Na Roland Garros si to už presne nepamätám, ale aj vtedy som bola smutná. Pocity sú teda podobné.
Opäť to bol trojsetový zápas, v ktorom som cítila, že mám šance a môžem ho strhnúť na svoju stranu. Nepodarilo sa to,“ povedala Muchová.
Zverenkyňa trénera Svena Groenevelda prehrala duel s Noskovou za dve hodiny a 27 minút. So svojím výkonom nebola spokojná.
Začala som veľmi pomaly
„Bol to jeden z mojich najhorších zápasov na turnaji, tie predchádzajúce som odohrala určite lepšie.
Začala som veľmi pomaly a celkovo som sa na kurte cítila zvláštne, akoby som to ani nebola ja.
Určite sa na tom podpísala fyzická únava. Semifinále s Coco Gauffovou bolo mimoriadne náročné a po ňom som únavu jasne cítila,“ povedala Muchová.
Po strate prvého setu sa jej v druhom podaril obrat. Odvrátila päť mečbalov a otočila vývoj zo stavu 2:5 na 7:5.
„Chcela som jednoducho bojovať o každú loptičku. Na tomto turnaji mi veľmi záleží a hovorila som si, že predsa neprehrám dvakrát 2:6.
Stále som verila, že to môžem otočiť. Keď sa mi podaril brejk a vyhrala som druhý set, cítila som obrovské momentum.
Diváci ma hnali dopredu, vnímala som ich podporu a hovorila som si, že to zvládnem. Aj keď som sa necítila najlepšie, bojovala som a darilo sa mi. Stálo ma to však veľmi veľa síl,“ uviedla Muchová.
VIDEO: Muchová na tlačovej konferencii
Víťazka tohtoročného trávnatého turnaja v Bad Homburgu však na začiatku tretieho setu nepremenila tri brejkbaly. Vzápätí prišla o vlastné podanie a stratu už nedokázala dohnať.
Ľutujem hneď prvý gem tretieho setu
„Ak niečo naozaj ľutujem, tak hneď prvý gem. Mala som výhodu, išla som do forhendu a chcela som to zahrať po čiare.
Lenže zahrala som to krížom a ona ma prelobovala. Keby som sa ujala vedenia 1:0, zápas by sa vyvíjal inak a pre mňa by to bol úplne odlišný štart. To sa však nestalo,“ poznamenala Muchová.
Skutočnosť, že sa po prvý raz v samostatnej histórii stretli vo finále grandslamu dve české hráčky, veľmi nevnímala.
VIDEO: Muchová počas záverečného ceremoniálu
Počas záverečného ceremoniálu tiež zažartovala, že Nosková je už len jej bývalou kamarátkou. Touto poznámkou rozosmiala celý centrálny kurt v Londýne.
„Napadlo mi to priamo v tej chvíli. Vôbec som nevedela, čo povedať, skôr sa mi chcelo plakať, tak som zo seba dostala aspoň toto.
Ľudia sa však smiali, takže to snáď dopadlo dobre,“ povedala Muchová, ktorá si užila aj stretnutie s princeznou Kate.
Bolo to naozaj veľmi príjemné
„Bola nesmierne milá. Povedala mi veľmi pekné, pozitívne a povzbudzujúce slová. Keď som odišla z kurtu, ešte sme si vymenili pár viet.
Bolo to naozaj veľmi príjemné,“ uviedla tenistka, ktorá sa v rebríčku WTA posunie na životné šieste miesto.
VIDEO: Preberanie trofejí po finále
Teraz plánuje krátky oddych a následne sa začne pripravovať na ďalšiu časť sezóny.
„Chuť vrátiť sa a bojovať o titul ma neopustí. Teraz si však potrebujem na pár dní oddýchnuť.
Posledné týždne na tráve, od Berlína cez Bad Homburg až sem, boli nesmierne náročné. Chvíľu si oddýchnem a potom sa začnem pripravovať na ďalšie turnaje. Cieľ bude jasný,“ doplnila Muchová.