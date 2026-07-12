    Muchová si po finále siahla do svedomia: Bol to jeden z mojich najhorších zápasov

    Karolína Muchová pózuje s trofejou po prehre s Lindou Noskovou vo finále dvojhry žien na tenisovom turnaji vo Wimbledone v Londýne.
    Fotogaléria (40)
    Karolína Muchová pózuje s trofejou po prehre s Lindou Noskovou vo finále dvojhry žien na tenisovom turnaji vo Wimbledone v Londýne. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|12. júl 2026 o 08:49
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    O titul neúspešne bojovala aj pred tromi rokmi na Roland Garros.

    Česká tenistka Karolína Muchová bude po sobotňajšej prehre vo finále Wimbledonu s krajankou Lindou Noskovou potrebovať niekoľko dní, aby sa spamätala zo sklamania. 

    Po prehre 2:6, 7:5, 3:6 ľutovala nevyužité brejkbaly na začiatku tretieho setu a na tlačovej konferencii priznala, že odohrala jeden z najhorších zápasov na turnaji. Napriek ďalšiemu neúspechu vo finále verí, že sa grandslamového titulu raz dočká.

    Získať grandslamovú trofej je môj veľký sen a cieľ

    „Určite mi bude trvať pár dní, kým to spracujem. Na druhej strane som však bola vo finále, čo je stále skvelý úspech.

    Moja hra je dobrá, zlepšujem sa a na kurte sa cítim výborne. Zdvihnúť nad hlavu grandslamovú trofej je môj veľký sen a cieľ. Toto je síce krok späť, ale zároveň aj obrovská motivácia,“ uviedla Muchová.

    VIDEO: Zostrih wimbledonského finále Muchová - Nosková

    Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Olomouca, ktorá bola vo Wimbledone nasadenou desiatkou, prehrala aj svoje druhé grandslamové finále v kariére. O titul neúspešne bojovala aj pred tromi rokmi na Roland Garros.

    Je to tvrdá prehra

    „Som veľmi sklamaná, je to tvrdá prehra. Na Roland Garros si to už presne nepamätám, ale aj vtedy som bola smutná. Pocity sú teda podobné.

    Opäť to bol trojsetový zápas, v ktorom som cítila, že mám šance a môžem ho strhnúť na svoju stranu. Nepodarilo sa to,“ povedala Muchová.

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    Zverenkyňa trénera Svena Groenevelda prehrala duel s Noskovou za dve hodiny a 27 minút. So svojím výkonom nebola spokojná.

    Začala som veľmi pomaly

    „Bol to jeden z mojich najhorších zápasov na turnaji, tie predchádzajúce som odohrala určite lepšie.

    Začala som veľmi pomaly a celkovo som sa na kurte cítila zvláštne, akoby som to ani nebola ja.

    Určite sa na tom podpísala fyzická únava. Semifinále s Coco Gauffovou bolo mimoriadne náročné a po ňom som únavu jasne cítila,“ povedala Muchová.

    Fotogaléria zo zápasu Karolína Muchová - Linda Nosková na Wimbledone 2026 (finále)
    Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    40 fotografií
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a back between her legs to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Karolina Muchova of Czech Republic celebrates a point against Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic talks to her box after losing a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic speaks to her coach after winning the second set against Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic reacts as she heads towards her chair after losing the second set against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic, right and Linda Noskova of Czech Republic walk on to Centre Court for the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Linda Noskova of Czech Republic serves to Karolina Muchova of Czech Republic during the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Karolina Muchova of Czech Republic serves to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic serves return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026

    Po strate prvého setu sa jej v druhom podaril obrat. Odvrátila päť mečbalov a otočila vývoj zo stavu 2:5 na 7:5.

    „Chcela som jednoducho bojovať o každú loptičku. Na tomto turnaji mi veľmi záleží a hovorila som si, že predsa neprehrám dvakrát 2:6.

    Stále som verila, že to môžem otočiť. Keď sa mi podaril brejk a vyhrala som druhý set, cítila som obrovské momentum.

    Diváci ma hnali dopredu, vnímala som ich podporu a hovorila som si, že to zvládnem. Aj keď som sa necítila najlepšie, bojovala som a darilo sa mi. Stálo ma to však veľmi veľa síl,“ uviedla Muchová.

    VIDEO: Muchová na tlačovej konferencii

    Víťazka tohtoročného trávnatého turnaja v Bad Homburgu však na začiatku tretieho setu nepremenila tri brejkbaly. Vzápätí prišla o vlastné podanie a stratu už nedokázala dohnať.

    Ľutujem hneď prvý gem tretieho setu

    „Ak niečo naozaj ľutujem, tak hneď prvý gem. Mala som výhodu, išla som do forhendu a chcela som to zahrať po čiare.

    Lenže zahrala som to krížom a ona ma prelobovala. Keby som sa ujala vedenia 1:0, zápas by sa vyvíjal inak a pre mňa by to bol úplne odlišný štart. To sa však nestalo,“ poznamenala Muchová.

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    Skutočnosť, že sa po prvý raz v samostatnej histórii stretli vo finále grandslamu dve české hráčky, veľmi nevnímala.

    VIDEO: Muchová počas záverečného ceremoniálu

    Počas záverečného ceremoniálu tiež zažartovala, že Nosková je už len jej bývalou kamarátkou. Touto poznámkou rozosmiala celý centrálny kurt v Londýne.

    „Napadlo mi to priamo v tej chvíli. Vôbec som nevedela, čo povedať, skôr sa mi chcelo plakať, tak som zo seba dostala aspoň toto.

    Ľudia sa však smiali, takže to snáď dopadlo dobre,“ povedala Muchová, ktorá si užila aj stretnutie s princeznou Kate.

    Bolo to naozaj veľmi príjemné

    „Bola nesmierne milá. Povedala mi veľmi pekné, pozitívne a povzbudzujúce slová. Keď som odišla z kurtu, ešte sme si vymenili pár viet.

    Bolo to naozaj veľmi príjemné,“ uviedla tenistka, ktorá sa v rebríčku WTA posunie na životné šieste miesto.

    VIDEO: Preberanie trofejí po finále

    Teraz plánuje krátky oddych a následne sa začne pripravovať na ďalšiu časť sezóny.

    „Chuť vrátiť sa a bojovať o titul ma neopustí. Teraz si však potrebujem na pár dní oddýchnuť.

    Posledné týždne na tráve, od Berlína cez Bad Homburg až sem, boli nesmierne náročné. Chvíľu si oddýchnem a potom sa začnem pripravovať na ďalšie turnaje. Cieľ bude jasný,“ doplnila Muchová.

    Tenis

    Tenis

    Karolína Muchová pózuje s trofejou po prehre s Lindou Noskovou vo finále dvojhry žien na tenisovom turnaji vo Wimbledone v Londýne.
    Karolína Muchová pózuje s trofejou po prehre s Lindou Noskovou vo finále dvojhry žien na tenisovom turnaji vo Wimbledone v Londýne.
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