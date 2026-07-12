    Francúzka ovládla štvorhru na Wimbledone. Pre jej partnerku je to prvý grandslamový titul

    Francúzsko-čínska dvojica Kristina Mladenovicová (vľavo) a Kuo Chan-jü.
    Francúzsko-čínska dvojica Kristina Mladenovicová (vľavo) a Kuo Chan-jü. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    TASR|12. júl 2026 o 16:02
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    Mladenovicová má na konte štyri tituly z Roland Garros a dva z Australian Open, Wimbledon si teraz pripísala po prvý raz

    Wimbledon 2026

    Ženy - štvorhra - finále:

    Kuo Chan-jü, Kristina Mladenovicová (Čín./Fr.-10) – Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová (Kan./Braz.-2) 6:3, 7:5

    Čínska tenistka Kuo Chan-jü s Francúzkou Kristinou Mladenovicovou sa stali víťazkami ženskej štvorhry na grandslamovom Wimbledone.

    Turnajové desiatky zdolali vo finále na tráve All England Clubu druhý nasadený kanadsko-brazílsky pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 6:3, 7:5.

    Pre Kuo Chan-jü je to prvá trofej z podujatí veľkej štvorky. Skúsená Mladenovicová vybojovala vo Wimbledone už siedmy grandslamový titul v ženskom debli.

    Štyrikrát triumfovala na antukovom Roland Garros v Paríži a dvakrát nenašla premožiteľku na Australian Open v Melbourne.

    Tenis

    Tenis

    Francúzsko-čínska dvojica Kristina Mladenovicová (vľavo) a Kuo Chan-jü.
    Francúzsko-čínska dvojica Kristina Mladenovicová (vľavo) a Kuo Chan-jü.
    Francúzka ovládla štvorhru na Wimbledone. Pre jej partnerku je to prvý grandslamový titul
    dnes 16:02
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