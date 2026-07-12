Francúzka ovládla štvorhru na Wimbledone. Pre jej partnerku je to prvý grandslamový titul

Wimbledon 2026
Ženy - štvorhra - finále:
Kuo Chan-jü, Kristina Mladenovicová (Čín./Fr.-10) – Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová (Kan./Braz.-2) 6:3, 7:5
Čínska tenistka Kuo Chan-jü s Francúzkou Kristinou Mladenovicovou sa stali víťazkami ženskej štvorhry na grandslamovom Wimbledone.
Turnajové desiatky zdolali vo finále na tráve All England Clubu druhý nasadený kanadsko-brazílsky pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 6:3, 7:5.
Pre Kuo Chan-jü je to prvá trofej z podujatí veľkej štvorky. Skúsená Mladenovicová vybojovala vo Wimbledone už siedmy grandslamový titul v ženskom debli.
Štyrikrát triumfovala na antukovom Roland Garros v Paríži a dvakrát nenašla premožiteľku na Australian Open v Melbourne.