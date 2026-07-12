Slovenská tenistka si vybojovala miestenku v hlavnej súťaži WTA . Kvalifikáciu zvládla suverénne

Slovenská tenistka Viktória Morvayová postúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA 250 v Aténach.
Vo finále kvalifikácie si v pozícii nasadenej štvorky poradila s jedenástkou eliminačného „pavúka" Ruskou Jelinou Neplijovou 6:4, 6:1.
Viktória Morvayová nastúpila vo finále kvalifikácie ako nasadená štvorka
Slovenská tenistka Viktória Morvayová postúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA 250 v Aténach.
Vo finále kvalifikácie si v pozícii nasadenej štvorky poradila s jedenástkou eliminačného „pavúka" Ruskou Jelinou Neplijovou 6:4, 6:1.