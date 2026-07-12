    Slovenská tenistka si vybojovala miestenku v hlavnej súťaži WTA . Kvalifikáciu zvládla suverénne

    Viktória Morvayová.
    Viktória Morvayová. (Autor: Facebook/Slovenský tenisový zväz)
    TASR|12. júl 2026 o 19:13
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    Viktória Morvayová nastúpila vo finále kvalifikácie ako nasadená štvorka

    Slovenská tenistka Viktória Morvayová postúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA 250 v Aténach.

    Vo finále kvalifikácie si v pozícii nasadenej štvorky poradila s jedenástkou eliminačného „pavúka" Ruskou Jelinou Neplijovou 6:4, 6:1.

    Tenis

    Tenis

    Viktória Morvayová.
    Viktória Morvayová.
    Slovenská tenistka si vybojovala miestenku v hlavnej súťaži WTA . Kvalifikáciu zvládla suverénne
    dnes 19:13
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