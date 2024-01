Medvedev prvýkrát vo finále nenarazí na Djokoviča alebo Nadala. Po titule však túži aj Sinner

Pre Medvedeva to bude už šieste finále, ale prvýkrát v ňom nestretne ani jedného z dvoch najlepších tenistov v histórii grandslamov.

Opakovať sa to bude už v nedeľu, keď Rus Daniil Medvedev nastúpi proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi.

Do finálového zápasu Australian Open 1999 postúpili Jevgenij Kafelnikov, víťaz Roland Garros 1996, a Thomas Enqvist, pre ktorého to bola finálová premiéra.

O 25 rokov neskôr je vo finále opäť ruský tenista s jedným titulom - Daniil Medvedev (US Open 2021) a ďalší Európan, pre ktorého postup do finále znamená životný úspech, a to Jannik Sinner.

Finálový duel bude pre fanúšikov v Melbourne neobvyklé. Neuvidia v ňom totiž ani jedného hráča z veľkej trojky.

Taký finálový zápas ponúkol Australian Open naposledy v roku 2005. Vtedy sa proti sebe postavili Marat Safin a Lleyton Hewitt.