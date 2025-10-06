Útoky Pogačara považoval expert za nemožné. Pre Kubiša boli ME čakanie na popravu

BRATISLAVA. Nie je bežné, že sa na štart cyklistických pretekov spolu postaví veľká trojka v zložení Tadej Pogačar, Remco Evenepoel a Jonas Vingegaard.
Vzájomné súboje si zväčša šetria na Tour de France a vidieť ich proti sebe bojovať na klasikách či iných jednodňových pretekoch sa rarita.
Ich prítomnosť dodala ME náboj, no kto očakával drámu do záverečného kilometra, zostal sklamaný. Opäť to totiž bola šou jediného muža, ktorý približne dve hodiny jazdil osamotene na čele pretekov.
Pogačar po MS v Kigali ovládol aj európsky šampionát vo Francúzsku.
Napodobnil tým úspech Petra Sagana, ktorý bol doposiaľ jediný, kto v kategórii elite získal dúhový dres a tiež bielo-modrý so žltými hviezdičkami.
"Tadej svojím vlastným spôsobom, výnimočným sólovým útokom, opäť dokázal, že nemá obdobu," napísal Miroslav Cvjetičanin zo slovinského denníka Delo.
Nepomohla ani presilovka
Chvíľu sa mohlo zdať, že by najväčší favorit mohol mať problémy.
Pred tretím stúpaním na Saint Romain de Lerps bol v početnej nevýhode, keďže vo vedúcej skupiny bol sám proti trom Belgičanom či piatim Francúzom.
Belgičan Tiejs Benoot priznal, že plánom bolo dostať Slovinca práve do takejto situácie. Nadšenie však v tíme okolo Remca Evenepoela rýchlo pominulo.
Pogačar už po niekoľkýkrát ukázal, že najlepšia obrana je útok. Namiesto toho, aby čakal nástupy súperov sám vystupňoval tempo, všetkých nechal za sebou a vydal sa na 75-kilometrové sólo do cieľa.
VIDEO: Zostrih z pretekov elite na ME v cyklistike 2025
Postupne náskok zvyšoval, následne ho pred Evenepoelom držal na hranici jednej minúty, a tak si v závere mohol dovoliť zvoľniť a užiť si víťazstvo.
Ide o jeho druhé najdlhšie víťazné sólo v kariére. Skôr sa vydal samostatnú jazdu len vlani na klasike Strade Bianche, kde útočil 81 km pred cieľom.
Za posledné tri roky zaznamenal už tucet víťazstiev, počas ktorých predviedol aspoň 31-kilometrové sólo. Štyri z nich boli dokonca nad 50 km.
"Čo sme mohli urobiť inak? Ak mi niekto povie, ako sme mali zdolať Tadeja, rád si ho vypočujem," uviedol v cieli štrnásty Belgičan Louis Vervaeke.
Oveľa horšie sa prezentoval Vingegaard. Jeho výkon, keď začal strácať už 105 km pred cieľom, zhodnotili dánske noviny BT slovom katastrofa.
"Myslím si, že to nebral vážne a netrénoval toľko, koľko by mal, aby mohol bojovať o medaily," dodal víťaz Tour de France 1996 Bjarne Riis.
Obdiv aj nižšia atraktivita
Pogačar za osem dní dokázal, že je o triedu najlepším cyklistom súčasnosti. Aj na MS deklasoval konkurenciu a urobil si z nich vlastnú šou.
S výnimkou kanadskej klasiky GP Québec a časovky na MS, Pogačar buď preteky vyhral alebo skončil na pódiových priečkach. Jeho dominancia si zaslúži obdiv aj čiastočne spôsobuje nižšiu atraktivitu súťaží.
"Nikdy nebudeme Pogačara diskreditovať za to, že tento šport ovláda tak, ako ho ovláda. Prevádza sóla, ktoré by sme pred pár rokmi považovali za nemožné.
Na druhej strane, triler, ktorý odhalí vraha dávno pred koncom filmu, nezíska Oscara, aj keď hlavnú úlohu hrá zďaleka najtalentovanejší herec," trefne zhodnotil novinár Guy Van Den Langenbergh z Het Nieuwsblad.
Dominancia športu škodí, keďže diváci majú radšej drámy do posledných sekúnd. To však nie je problém Pogačara, ktorý si naďalej vylepšuje skóre v "súboji" s Eddym Merckxom o najlepšieho cyklistu histórie.
Je na súperoch, aby sa k nemu priblížili a dokázali zastaviť napríklad aj jeho dominanciu na záverečnej monumentálnej klasike sezóny Okolo Lombardska, kde Pogačar v nedeľu zaútočí na piaty triumf po sebe.
Zbierka jeho víťazstiev sa úctyhodne zapĺňa, no nájdu sa ešte preteky, ktoré nevyhral. Aj preto budú jeho veľkými cieľmi už v budúcej sezóne Miláno - San Remo, Paríž - Roubaix, či možno Vuelta a Espaňa.
"Každý rok chcem byť lepšou verziou seba samého a vyskúšať si rôzne preteky. Som rád, že vyhrávam, ale musím si to stále užívať," povedal Pogačar.
Slováci splnili svoj cieľ
V mužských pretekoch elite malo dvojnásobné zastúpenie aj Slovensko, no vzhľadom na náročnosť trate nie je prekvapením, že obaja odstúpili.
Cieľom Martina Svrčeka a Lukáša Kubiša bolo dostať sa do úniku, o čo sa hodinu snažili. Napokon to vyšlo Svrčekovi, ktorý debutoval v kategórii elite.
"Bol to veľký boj. Zopárkrát sme boli vpredu obaja, niekedy Lukáš sám, inokedy zase ja. Napokon sa podarilo dostať do úniku mne a som rád, že sme trochu zviditeľnili slovenský dres," povedal jazdec tímu Soudal Quick-Step.
Dvojnásobný národný šampión Kubiš stratil kontakt s balíkom pri druhom prejazde stúpaním, ktoré malo 7 km a priemerný sklon 7,2 percenta.
VIDEO: Jakub Vančo hodnotí preteky elite na ME v cyklistike 2025
"Trať bola príliš náročná, najmä ten 17-minútový kopec. Chceli sme sa dostať do úniku a našťastie sa to Martinovi podarilo. Podal perfektný výkon.
Ja som v balíku už nemal čo robiť a čakal som len na moment popravy, ktorý prišiel po prvom útoku Belgičanov," zhodnotil preteky na ME Kubiš.
Trasa, ktorá by sa nestratila ani na Tour de France, v kombinácii s vysokým tempom už od začiatku spôsobili, že do cieľa prišlo len 17 cyklistov.
"Odovzdali sme na trati všetko, čo sa dalo. Takéto ťažké trate, na ktorých dôjde do cieľa len 17 ľudí, sú pre našich pretekárov obrovskou výzvou.
To, že Martin bol v úniku a odprezentoval Slovensko, je pre nás maximum a zároveň veľký úspech. Myslím si, že môžeme byť s výkonom aj celým šampionátom spokojní," dodal reprezentačný tréner Jakub Vančo.