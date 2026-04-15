Nie len Stankoven. Švédsky talent neposlúchol ultimátum, na Slovensku si nezahrá

Viggo Björck. (Autor: TASR/AP)
Samuel Grega|15. apr 2026 o 10:30
Minulý rok s tým švédsky tím nemal problém.

Slovenský hokejový útočník Matej Stankoven nie je jediný hráč, ktorého pred MS do 18 rokov vyradili z reprezentácie z iných než výkonnostných dôvodov.

Švédi pôjdu na turnaj bez šikovného útočníka Vigga Björcka. Veľký talent sa rozhodol uprednostniť finále juniorskej súťaže medzi jeho Djurgårdenom a Frölundou.

Švédsky hokejový zväz dal ultimátum, aby sa všetkých sedem hráčov, ktorí nastupujú v tejto sérii, pripojilo k reprezentácii do 18 rokov ešte pred vyvrcholením série a v stredu, 15. apríla, odletelo na Slovensko.

Björck sa podľa HockeySverige rozhodol zostať so svojim juniorským tímom a reprezentácia mu tak vystavila stopku.

Zaujímavosťou je, že švédsky tím minulý rok posilnil Anton Frondell až tri dni po prvom zápase. K mužstvu sa pridal potom, ako dohral finálovú sériu v druhej najvyššej domácej súťaži.

Finálová séria juniorskej ligy, v ktorej aktuálne nastupuje Björck, by sa mala skončiť 21. apríla. Majstrovstvá sveta do 18 rokov štartujú 22. apríla, v rovnaký deň hrajú Švédi svoj prvý zápas.

Dvere si nezavrel

„Informoval kapitána mužstva, Johana Roséna, že chce pokračovať v play-off so svojím tímom do 20 rokov. Rešpektujeme jeho rozhodnutie,“ hovoril Mike Helber, športový riaditeľ Švédskeho hokejového zväzu.

„Je výborný hráč, ale aj rozumný mladý muž, ktorý dobre premýšľa a navyše je aj obklopený dobrými ľuďmi.“

Viggo Björck počas MS U20. (Autor: TASR/AP)

Vylúčenie z tímu platí len pre nadchádzajúci turnaj a Švédi s Björckom do budúcna rátajú.

„Je to jedinečný hráč a osobnosť, ktorú rešpektujeme. Naozaj dúfame, že v budúcnosti bude chcieť byť súčasťou švédskeho národného mužstva,“ dodal Helber.

Zažiaril už na MS do 20 rokov

18-ročný útočník Björck má za sebou prvú sezónu v seniorskom hokeji. Za Djurgårdens nazbieral 18 bodov v 45 zápasoch.

V juniorskej lige odohral štyri zápasy v základnej časti so ziskom piatich bodov. V play-off patrí k najlepším hráčom. V siedmich stretnutiach dosiahol už 16 bodov.

Björck Švédsko reprezentoval už na minuloročných MS do 18 rokov, kde získal osem bodov v siedmich zápasoch. Hral aj na MS do 20 rokov 2026 v USA, kde získal deväť bodov v siedmich dueloch a pomohol Švédsku k zisku zlata.

Experti ho radia do prvej desiatky pre júnový vstupný draft NHL.

Z reprezentácie vylúčili aj Slováka

Mladého centra Mateja Stankovena vylúčili zo slovenskej reprezentácie potom, ako sa nedostavil včas na tímový zraz pre školské povinnosti spojené s maturitou.

„Všetci chlapci zo širšieho zoznamu reprezentácie do 18 rokov trištvrte roka vopred vedeli o termínoch v súvislosti s domácim šampionátom. Všetci sú školopovinní, čo plne rešpektujeme a v oblasti vzdelania ich podporujeme.

Ak si však dvadsaťsedem hráčov dokázalo nastaviť svoje povinnosti tak, aby sa v pondelok 30. marca dostavili na zraz, nie je voči nim fér, aby jeden dostal úľavu,“ vysvetľoval vo vyjadrení zväzu manažér SR 18 Branislav Varga.

Chýbal na zraze, na MS U18 si nezahrá. O čo ide v prípade hokejistu Stankovena

Hokejista však tvrdí, že s vedením reprezentácie vopred komunikoval a že tréner s manažérom o jeho situácii vedeli.

„Na tomto postupe, a teda na mojej absencii na začiatku zrazu, sme boli s vedením reprezentácie dohodnutí. V posledných dňoch však zväz prestal komunikovať – a to nielen so mnou, ale aj s rodičmi a agentom.

Následne som sa dozvedel, že som bol z dôvodu pondelkovej neprítomnosti na zraze z nominácie vyradený. Úprimne tomu nerozumiem,“ citoval hokejistu Denník Šport.

Majstrovstvá sveta do 18 rokov sa v roku 2026 odohrajú na Slovensku, v Trenčíne a v Bratislave-Ružinove. Turnaj sa začína 22. apríla.

Slovenskí hokejisti nastúpia v trenčianskej A-skupine proti Kanade, Nórsku, Fínsku a Lotyšsku.

