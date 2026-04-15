Nie len Stankoven. Švédsky talent neposlúchol ultimátum, na Slovensku si nezahrá

Slovenský hokejový útočník Matej Stankoven nie je jediný hráč, ktorého pred MS do 18 rokov vyradili z reprezentácie z iných než výkonnostných dôvodov.
Švédi pôjdu na turnaj bez šikovného útočníka Vigga Björcka. Veľký talent sa rozhodol uprednostniť finále juniorskej súťaže medzi jeho Djurgårdenom a Frölundou.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Švédsky hokejový zväz dal ultimátum, aby sa všetkých sedem hráčov, ktorí nastupujú v tejto sérii, pripojilo k reprezentácii do 18 rokov ešte pred vyvrcholením série a v stredu, 15. apríla, odletelo na Slovensko.
Björck sa podľa HockeySverige rozhodol zostať so svojim juniorským tímom a reprezentácia mu tak vystavila stopku.
Zaujímavosťou je, že švédsky tím minulý rok posilnil Anton Frondell až tri dni po prvom zápase. K mužstvu sa pridal potom, ako dohral finálovú sériu v druhej najvyššej domácej súťaži.
Finálová séria juniorskej ligy, v ktorej aktuálne nastupuje Björck, by sa mala skončiť 21. apríla. Majstrovstvá sveta do 18 rokov štartujú 22. apríla, v rovnaký deň hrajú Švédi svoj prvý zápas.
Dvere si nezavrel
„Informoval kapitána mužstva, Johana Roséna, že chce pokračovať v play-off so svojím tímom do 20 rokov. Rešpektujeme jeho rozhodnutie,“ hovoril Mike Helber, športový riaditeľ Švédskeho hokejového zväzu.
„Je výborný hráč, ale aj rozumný mladý muž, ktorý dobre premýšľa a navyše je aj obklopený dobrými ľuďmi.“
Vylúčenie z tímu platí len pre nadchádzajúci turnaj a Švédi s Björckom do budúcna rátajú.
„Je to jedinečný hráč a osobnosť, ktorú rešpektujeme. Naozaj dúfame, že v budúcnosti bude chcieť byť súčasťou švédskeho národného mužstva,“ dodal Helber.
Zažiaril už na MS do 20 rokov
18-ročný útočník Björck má za sebou prvú sezónu v seniorskom hokeji. Za Djurgårdens nazbieral 18 bodov v 45 zápasoch.
V juniorskej lige odohral štyri zápasy v základnej časti so ziskom piatich bodov. V play-off patrí k najlepším hráčom. V siedmich stretnutiach dosiahol už 16 bodov.
Björck Švédsko reprezentoval už na minuloročných MS do 18 rokov, kde získal osem bodov v siedmich zápasoch. Hral aj na MS do 20 rokov 2026 v USA, kde získal deväť bodov v siedmich dueloch a pomohol Švédsku k zisku zlata.
Experti ho radia do prvej desiatky pre júnový vstupný draft NHL.
Z reprezentácie vylúčili aj Slováka
Mladého centra Mateja Stankovena vylúčili zo slovenskej reprezentácie potom, ako sa nedostavil včas na tímový zraz pre školské povinnosti spojené s maturitou.
„Všetci chlapci zo širšieho zoznamu reprezentácie do 18 rokov trištvrte roka vopred vedeli o termínoch v súvislosti s domácim šampionátom. Všetci sú školopovinní, čo plne rešpektujeme a v oblasti vzdelania ich podporujeme.
Ak si však dvadsaťsedem hráčov dokázalo nastaviť svoje povinnosti tak, aby sa v pondelok 30. marca dostavili na zraz, nie je voči nim fér, aby jeden dostal úľavu,“ vysvetľoval vo vyjadrení zväzu manažér SR 18 Branislav Varga.
Hokejista však tvrdí, že s vedením reprezentácie vopred komunikoval a že tréner s manažérom o jeho situácii vedeli.
„Na tomto postupe, a teda na mojej absencii na začiatku zrazu, sme boli s vedením reprezentácie dohodnutí. V posledných dňoch však zväz prestal komunikovať – a to nielen so mnou, ale aj s rodičmi a agentom.
Následne som sa dozvedel, že som bol z dôvodu pondelkovej neprítomnosti na zraze z nominácie vyradený. Úprimne tomu nerozumiem,“ citoval hokejistu Denník Šport.
Majstrovstvá sveta do 18 rokov sa v roku 2026 odohrajú na Slovensku, v Trenčíne a v Bratislave-Ružinove. Turnaj sa začína 22. apríla.
Slovenskí hokejisti nastúpia v trenčianskej A-skupine proti Kanade, Nórsku, Fínsku a Lotyšsku.