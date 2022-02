Slafkovský: Prvý gól bol trošku z bufetu. Mladí, utekajte kupovať korčule

Sebavedomý tínedžer hviezdil aj pri mikrofóne už s bronzovou medailou na krku. "Som veľmi hrdý, že sme získali historické bronzové medaily. Klobúk dole pred celým tímom. Za predvedené výkony sme si to zaslúžili. Môj prvý gól bol tak trošku z bufetu. Keď máte šťastie padne vám to zovšadiaľ," povedal Slafkovský.

Verí, že úspech, ktorí zverenci trénera Craiga Ramsayho v Pekingu dosiahli, nakopne slovenský hokej. "Je to o tom, aby čo najviac detí hralo hokej a mali sme širokú základňu. Každý, kto nás sledoval, by si mal kúpiť korčule a utekať na ľad," povedal najlepší slovenský strelec na turnaji. Nebolo to med lízať, ale stálo to za to, vraví Hrivík Kapitán Slovákov Marek Hrivík na začiatku rozhovoru ledva chytil dych. V očiach mal obrovskú hrdosť na svojich spoluhráčov.

"Hrali sme pre ľudí na Slovensku, ktorí tu s nami nemohli byť. Verím, že si to všetci užili. Zatiaľ si asi len na 30 percent uvedomujeme, čo sme dosiahli," skonštatoval Hrivík. Zápas o bronz bol podľa neho nesmierne náročný. Slovenskí hokejisti odohrali sedem zápasov v priebehu desiatich dní. "Nebolo to med lízať. Ja osobne som ešte takto vyčerpaný po zápase nebol. Rozhodne to ale stálo za to," vyhlásil Hrivík

Slovenskí hokejisti získali historickú bronzovú medailu na ZOH 2022 v Pekingu. (Autor: TASR)

Jeden z lídrov slovenského tímu verí, že mladej generácii sa podarí dosiahnuť ďalší podobný úspech. "V roku 2002, keď sme boli majstri sveta som bol malý chlapec. Vtedy nás to všetkých nesmierne motivovalo. Verím, že tento úspech bude mať podobný efekt," vyhlásil Hrivík. Podkonický: Motivácia pre malé Slovensko Obrovskú radosť z historickej olympijskej medaily pre slovenský hokej mal aj asistent trénera Andrej Podkonický. "Je to niečo neskutočné, čo sa nám tu podarilo dosiahnuť. Je to obrovská motivácia pre našu malú krajinu. Môžeme ďakovať Craigovi Ramsaymu aj Mirovi Šatanovi za prácu, ktorú odviedli pre náš hokej," uviedol Podkonický.

Ten dúfa, že úspech hokejistov pomôže celému slovenskému športu. "Keď sme získali titul majstrov sveta v roku 2002 bolo veľa rečí o podpore športu, ale skutky takmer žiadne. Treba si uvedomiť, že šport robí obrovskú pozitívnu reklamu pre celý náš národ a to by si mali kompetentní uvedomiť a vážiť," povedal Podkonický.

Na Slovákoch bolo od úvodných minút vidieť väčšiu vôľu po víťazstve ako mal súper. Aj v tretej tretine za stavu 2:0 hrali aktívne a neustále súpera napádali. "Celý deň sme boli nastavení tak, že nemáme čo stratiť. Každý tomu od rána veril, bolo cítiť, že sa to môže podariť. Som rád že sa to podarilo. V tretej tretine už to bolo o tom, aby sme neinkasovali a udržali náskok. Výborný bol opäť Paťo Rybár, jeho výkon bol základom úspechu," povedal pre českú televíziu obranca Peter Čerešňák. Tešia sa na oslavy na námestí v Bratislave Na turnaji strelil útočník Libor Hudáček jeden gól, no aj v zápase proti Švédsku viackrát pohrozil obrane súpera. "Je to jeden z najkrajších pocitov. Fanúšikom sme spravili veľkú radosť a to je pre nás podstatné. Každý jeden vydal zo seba maximum a som rád, že nám to vyšlo," povedal Hudáček.

Slovenskí hokejisti s bronzovými medailami na ZOH 2022 v Pekingu. (Autor: TASR - Martin Baumann)

Hokejisti z dôvodu protipandemických opatrení vešali medaile na krk jeden druhému. Na ich radosti im to však vôbec neubralo. "Každý sme snívali o tom, že budeme hrať na olympiáde a získame cenný kov. Dnes sa nám to podarilo a už sa tešíme na oslavy v Bratislave na námestí," pousmial sa Hudáček. Posledný slovenský gól na turnaji strelil útočník Pavol Regenda. Rodák z Michaloviec patril k najpríjemnejším prekvapeniam olympiády spomedzi Slovákov. "Keby niekto pred turnajom povedal, že si domov prinesieme medailu, bral by som to všetkými desiatimi. Je to veľký úspech pre Slovensko a teší ma, že som k nemu mohol prispieť," skonštatoval Regenda. Daňo: Pre nás má bronz cenu zlata V Pekingu sa do štatistík síce nezapísal, ale aj on sa svojim dielom pričinil k zisku bronzu. Útočník Marko Daňo v rozhovore priznal, že zisk cenného kovu na olympiáde bol aj jeho snom.