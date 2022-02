Veľa ľudí bojovalo, aby tu Ramsay nebol. Bronz je jeho odmena (anketa)

Do našej hry vštiepil pokoj, hokejovú inteligenciu a systém moderného, agresívneho, rýchleho hokeja, ktorý sa hra v NHL. A to je to majstrovstvo, keďže my hráčov, ktorí sú schopní takto hrať, máme. Jeho prínos vidím aj v tom, že odovzdáva skúsenosti našim trénerom.

Vidíme to aj na výsledkoch. Sme schopní hrať s každým jedným mužstvom a dosiahli sme veľký úspech. Mužstvu gratulujem.

Ivan Droppa

(bývalý slovenský reprezentant, účastník ZOH 1998)