Dánsko držalo kanadské hviezdy na uzde len dve tretiny. Crosby asistoval na štyri góly

MS v hokeji 2026 - skupina B
Kanada - Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Góly: 41. Martone (Crosby, Celebrini), 44. Vilardi (Thomas), 44. Mateychuk (Crosby, Celebrini), 52. O'Reilly, 60. Wotherspoon (Crosby) – 51. Olesen
Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Kaukokari - Hautamäki (obaja Fín.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 6367
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Vilardi – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Finnie
Dánsko: Henriksen – Jensen Aabo, Lauridsen, Bruggisser, Setkov, Larsen, Koch, Andersen – Aagaard, True, Olesen – Russell, Wejse, Blichfeld – From, Kjär, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen – Schmidt-Svejstrup
Kanadskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
V pondelkovom dueli vo Fribourgu zdolali Dánsko 5:1 a v tabuľke B-skupiny majú plný počet 9 bodov. V ich drese žiaril najmä Sidney Crosby, pripísal si štyri asistencie.
Oba tímy teraz čakajú dva dni voľna. Zámorský výber sa najbližšie predstaví vo štvrtok 21. mája o 16.20 h proti Nórsku. Dánov čaká v rovnaký deň o 20.20 h súboj proti slovenským reprezentantom.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
V prvej tretine mala Kanada streleckú prevahu, ale mohla aj inkasovať. Wejse mal obrovskú šancu, keď sa dostal k puku v blízkosti ľavej žŕdky, ale netrafil bránku.
II. tretina:
V druhej tretine mohol poslať favorita do vedenia Bouchard, ale Henriksen zasiahol lapačkou.
Potom mali opäť šancu aj Dáni, z gólu sa však napokon tešil Celebrini. Avšak iba chvíľu, keďže arbitri ho po vzhliadnutí videa neuznali pre ofsajd.
III. tretina:
Góly napokon padli až v poslednom dejstve. Skóre otvoril Martone po prihrávke Crosbyho, potom dali Kanaďania dva góly v rozpätí 31 sekúnd.
Dáni skorigovali skóre po zásahu Olesena, ale O'Reilly dal potom na 4:1 a konečné skóre uzavrel Wotherspoon.
Hlas po zápase
Macklin Celebrini, kapitán Kanady: „Odohrali sme dobrý zápas, hoci sme rozhodli až v tretej tretine. Crosby ukázal, aký je hokejista. Jeho prihrávky sú neskutočné, hrať s ním je veľká zábava. Ja sa teším, že som obklopený takýmito spoluhráčmi.“