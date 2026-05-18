    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina B
    5 - 1
    0:0, 0:0, 5:1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    PrehľadOnline prenosSumárVideoFotogaléria

    Dánsko držalo kanadské hviezdy na uzde len dve tretiny. Crosby asistoval na štyri góly

    Fotka zo zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (17)
    Fotka zo zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|18. máj 2026 o 18:44
    ShareTweet0

    Kanada dnes zdolala Dánsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Kanada - Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

    Góly: 41. Martone (Crosby, Celebrini), 44. Vilardi (Thomas), 44. Mateychuk (Crosby, Celebrini), 52. O'Reilly, 60. Wotherspoon (Crosby) – 51. Olesen

    Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Kaukokari - Hautamäki (obaja Fín.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 6367

    Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Vilardi – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Finnie

    Dánsko: Henriksen – Jensen Aabo, Lauridsen, Bruggisser, Setkov, Larsen, Koch, Andersen – Aagaard, True, Olesen – Russell, Wejse, Blichfeld – From, Kjär, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen – Schmidt-Svejstrup

    Kanadskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.

    V pondelkovom dueli vo Fribourgu zdolali Dánsko 5:1 a v tabuľke B-skupiny majú plný počet 9 bodov. V ich drese žiaril najmä Sidney Crosby, pripísal si štyri asistencie.

    Oba tímy teraz čakajú dva dni voľna. Zámorský výber sa najbližšie predstaví vo štvrtok 21. mája o 16.20 h proti Nórsku. Dánov čaká v rovnaký deň o 20.20 h súboj proti slovenským reprezentantom.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    9:7
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    V prvej tretine mala Kanada streleckú prevahu, ale mohla aj inkasovať. Wejse mal obrovskú šancu, keď sa dostal k puku v blízkosti ľavej žŕdky, ale netrafil bránku.

    II. tretina:

    V druhej tretine mohol poslať favorita do vedenia Bouchard, ale Henriksen zasiahol lapačkou.

    Potom mali opäť šancu aj Dáni, z gólu sa však napokon tešil Celebrini. Avšak iba chvíľu, keďže arbitri ho po vzhliadnutí videa neuznali pre ofsajd.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Vľavo Kanaďan Porter Martone počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Dánsko 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Dán Nick Olesen počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Dánsko 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo John Tavares a Malte Setkov počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Dánsko 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Christian Wejse a Sidney Crosby počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Dánsko 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    17 fotografií
    Vľavo Macklin Celebrini a Frederik Storm počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Dánsko 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Vľavo Macklin Celebrini a Frederik Storm počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Dánsko 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Vľavo John Tavares a Malte Setkov počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Dánsko 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Fraser Minten a brankár Nicolaj Henriksen počas zápasu v základnej B-skupine Kanada - Dánsko 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Denmark's Malte Setkov, left, vies for the puck against Canada's Macklin Celebrini, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Denmark, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Canada's Macklin Celebrini, left, and Canada's Sidney Crosby, right, react during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Denmark, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Denmark's Frederik Storm, back, and Canada's Fraser Minten in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Denmark, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Denmark's Phillip Schultz, Canada's goaltender Jet Greaves and Canada's Robert Thomas, from left, in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Denmark, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Denmark's Jesper Jensen Aabo, left, and Denmark's goaltender Nicolaj Henriksen, center, vie for the puck against Canada's Porter Martone, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Denmark, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Canada's Porter Martone, right, celebrates his goal with Canada's Macklin Celebrini, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Denmark, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Canada's Parker Wotherspoon, center, celebrates his goal with Canada's Sidney Crosby, left, and Canada's John Tavares, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Denmark, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Denmark's Markus Lauridsen, left, and Denmark's goaltender Nicolaj Henriksen, right, concedes a goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Denmark, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Canada's Porter Martone, right, celebrates with his teammates after scoring his side's first goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Denmark, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)

    III. tretina:

    Góly napokon padli až v poslednom dejstve. Skóre otvoril Martone po prihrávke Crosbyho, potom dali Kanaďania dva góly v rozpätí 31 sekúnd.

    Dáni skorigovali skóre po zásahu Olesena, ale O'Reilly dal potom na 4:1 a konečné skóre uzavrel Wotherspoon.

    Hlas po zápase

    Macklin Celebrini, kapitán Kanady: „Odohrali sme dobrý zápas, hoci sme rozhodli až v tretej tretine. Crosby ukázal, aký je hokejista. Jeho prihrávky sú neskutočné, hrať s ním je veľká zábava. Ja sa teším, že som obklopený takýmito spoluhráčmi.“

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 18. mája

    18.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    6 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    18.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:07
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Dánsko držalo kanadské hviezdy na uzde len dve tretiny. Crosby asistoval na štyri góly