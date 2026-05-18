Baráž o Niké ligu a časovka na Gire. Športový program na dnes (19. máj)

Športový program na utorok, 19. máj
Futbal
- 16:30 MFK Zvolen - KFC Komárno, prvý zápas baráže o účasť v Niké lige
- 20:30 AFC Bournemouth - Manchester City, 37. kolo Premier League
- 21:15 FC Chelsea - Tottenham Hotspur, 37. kolo Premier League
Hokej
- 1:30 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens, 2. kolo play-off NHL (7. zápas)
- 16:20 Lotyšsko - Rakúsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 20:20 Maďarsko - Veľká Británia, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:20 Taliansko - Nórsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Slovinsko - Slovensko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela TV JOJ NAŽIVO/
Tenis
- turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
- turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
- 10:00 Slovak Open 2026, Košice
Cyklistika
- 12:50 10. etapa: Viareggio - Massa (42 km) - individuálna časovka, Giro d´Italia
Basketbal
- 2:30 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, finále Západnej konferencie
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice, finále play-off Tipos SBL (2. zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Pretláčanie rukou
- 14:00 finálové súboje pravá ruka - muži, ženy, ME
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.