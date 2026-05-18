Baráž o Niké ligu a časovka na Gire. Športový program na dnes (19. máj)

Futbalisti MFK Zvolen oslavujú gól (Autor: Facebook/MFK Zvolen)
Sportnet|19. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 19. mája. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 19. máj

Futbal

  • 16:30 MFK Zvolen - KFC Komárno, prvý zápas baráže o účasť v Niké lige
  • 20:30 AFC Bournemouth - Manchester City, 37. kolo Premier League
  • 21:15 FC Chelsea - Tottenham Hotspur, 37. kolo Premier League

Hokej

Tenis

  • turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
  • turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
  • 10:00 Slovak Open 2026, Košice

Cyklistika

  • 12:50 10. etapa: Viareggio - Massa (42 km) - individuálna časovka, Giro d´Italia

Basketbal

  • 2:30 Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, finále Západnej konferencie
  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice, finále play-off Tipos SBL (2. zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Pretláčanie rukou

  • 14:00 finálové súboje pravá ruka - muži, ženy, ME
TV program: utorok, 19. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Ostatné športy

