    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina A
    1 - 6
    0:0, 0:5, 1:1
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    Denis Malgin strieľa v zápase Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (11)
    Denis Malgin strieľa v zápase Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026.
    Sportnet, ČTK|18. máj 2026 o 23:21
    Video, zostrih a góly zo zápasu Nemecko - Švajčiarsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Švajčiarska porazili na domácich majstrovstvách sveta v Zürichu Nemecko 6:1 a po tretej výhre majú deväť bodov. V tabuľke A-skupiny sa tak delí s Fínskom o prvé miesto so zhodným skóre.

    Nemci naopak tretíkrát prehrali a sú poslední. Švajčiari rozhodli v druhej tretine, v ktorej sa päťkrát strelecky presadili.

    Tromi bodmi za gól a dve asistencie sa pod výhru obhajcov strieborných medailí podpísali Roman Josi a Denis Malgin, dva góly strelil Sven Andrighetto.

    V prvej časti boli Švajčiari mierne strelecky aktívnejší, výraznejšie gólové šance si ale ani jeden tím nevytvoril. Najbližšie ku gólu bol zo zostavy domácich Rochette, po rýchlom protiútoku ale na MS debutujúceho gólmana Stettmera neprekonal.

    Skúseného švajčiarskeho brankára Genoniho preveril Eder, domáci ale závar prežili.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Denis Malgin strieľa počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Nemec Leon Huttl a Sven Andrighetto počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Janis Moser a Moritz Seider počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Sven Andrighetto a Stefan Loibl počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Germany's Leon Gawanke, left, vies for the puck against Switzerland's Theo Rochette during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Vľavo Nino Niederreiter a Moritz Seider počas zápasu v základnej A-skupine Nemecko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Switzerland's Pius Suter, center, challenges Germany's Leon Huttl, left, and goaltender Jonas Stettmer during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Sven Andrighetto, right, scores to 0:6 against Germany's Maximilian Kastner and Eric Mik, from left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Dominik Egli, left, vies for the puck against Germany's Parker Tuomie during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Sven Andrighetto, right, celebrates after his goal to 0:2, as Germany's Eric Mik, left, sees the puck enter the goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Christoph Bertschy, left, vies for the puck against Germany's Fabio Wagner during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    V druhej tretine Genoni zlikvidoval dve šance súpera v presilovke a dve sekundy pred návratom vylúčeného Meiera otvoril skóre po rýchlom protiútoku Malgin. Švajčiari sa tak ako prví na turnaji presadili v oslabení.

    V 29. min využil Andrighetto zaváhanie Wissmanna a zvýšil vedenie Švajčiarov. Navyše o 35 sekúnd neskôr pridal tretí gól Bertschy.

    Myšlienky Nemcov na možný obrat zastavili Švajčiari v závere strednej dvadsaťminútovky. Najprv sa po Meierovej ideálnej prihrávke presadil Hischier, potom po individuálnej akcii kapitán Josi.

    Tretiu časť tak mohli Švajčiari v pokoji dohrávať. V 46. min zvýšil ich vedenie Andrighetto, ktorý bol potom v ďalšej početnej výhode blízko hattricku.

    Stettmer si ale s jeho pokusom poradil, neprekonal ho ani Malgin. V 56. min sa Nemci dočkali čestného gólu, keď Genoniho o možné rekordné trináste čisté konto na MS pripravil po Reichlovej prihrávke Tiffels.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    4:4
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

