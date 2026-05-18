VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švajčiarska porazili na domácich majstrovstvách sveta v Zürichu Nemecko 6:1 a po tretej výhre majú deväť bodov. V tabuľke A-skupiny sa tak delí s Fínskom o prvé miesto so zhodným skóre.
Nemci naopak tretíkrát prehrali a sú poslední. Švajčiari rozhodli v druhej tretine, v ktorej sa päťkrát strelecky presadili.
Tromi bodmi za gól a dve asistencie sa pod výhru obhajcov strieborných medailí podpísali Roman Josi a Denis Malgin, dva góly strelil Sven Andrighetto.
V prvej časti boli Švajčiari mierne strelecky aktívnejší, výraznejšie gólové šance si ale ani jeden tím nevytvoril. Najbližšie ku gólu bol zo zostavy domácich Rochette, po rýchlom protiútoku ale na MS debutujúceho gólmana Stettmera neprekonal.
Skúseného švajčiarskeho brankára Genoniho preveril Eder, domáci ale závar prežili.
V druhej tretine Genoni zlikvidoval dve šance súpera v presilovke a dve sekundy pred návratom vylúčeného Meiera otvoril skóre po rýchlom protiútoku Malgin. Švajčiari sa tak ako prví na turnaji presadili v oslabení.
V 29. min využil Andrighetto zaváhanie Wissmanna a zvýšil vedenie Švajčiarov. Navyše o 35 sekúnd neskôr pridal tretí gól Bertschy.
Myšlienky Nemcov na možný obrat zastavili Švajčiari v závere strednej dvadsaťminútovky. Najprv sa po Meierovej ideálnej prihrávke presadil Hischier, potom po individuálnej akcii kapitán Josi.
Tretiu časť tak mohli Švajčiari v pokoji dohrávať. V 46. min zvýšil ich vedenie Andrighetto, ktorý bol potom v ďalšej početnej výhode blízko hattricku.
Stettmer si ale s jeho pokusom poradil, neprekonal ho ani Malgin. V 56. min sa Nemci dočkali čestného gólu, keď Genoniho o možné rekordné trináste čisté konto na MS pripravil po Reichlovej prihrávke Tiffels.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026