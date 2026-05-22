VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švédsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švédska zvíťazili na majstrovstvách sveta v zápase skupiny B vo Fribourgu nad Talianskom 3:0.
Severania strelili všetky góly v prvej polovici stretnutia a pripísali si tretie víťazstvo z piatich zápasov.
Víťazný gól dal Carl Grundström, dvakrát sa presadil Ivar Stenberg. Čisté konto udržal Magnus Hellberg, ktorému stačilo 12 zákrokov. Taliansko zostáva aj po piatom zápase bez bodu s celkovým skóre 2:20.
V talianskej bránke bol opäť Clara, ktorý v minulom vystúpení nováčika medzi elitou dlho držal na uzde českých strelcov.
Švédi boli blízko úvodného gólu v končiacej 8. minúte, keď Clarovi vypadol puk a pomaly sa kĺzal do bránky, no napokon neprešiel za čiaru.
Krátko nato však už Švédi skórovali – v čase 9:09 sa medzi kruhmi otočil s pukom Grundström a nedal Clarovi žiadnu šancu.
V podobnej situácii bol o chvíľu neskôr Mantenuto, ale Hellberg bol pozorný a skvelým zákrokom zabránil vyrovnaniu.
V čase 19:15 sa ako prvý hráč v zápase previnil proti pravidlám Buono a Švédom stačilo iba 12 sekúnd, aby presilovku využili.
Björck našiel parádnou zadovkou Stenberga a ten z uhla trafil odkrytú bránku.
Na začiatku 29. minúty si obaja spoluprácu zopakovali – Björck namiesto zakončenia zvolil pred Clarom ešte prihrávku a Stenberg už mal jednoduchú úlohu.
Zanetti mohol krátko nato odpovedať, ale Hellberg bol opäť pripravený. Zvyšok zápasu favorit bez väčších problémov kontroloval.
Švédi vyhrali s čistým kontom druhýkrát za sebou, predchádzajúcu výhru 6:0 nad Slovinskom vychytal Arvid Söderblom.
Celkovo už výber „Tre kronor“ neinkasoval 156 minút a 39 sekúnd; ako posledný proti Švédsku skóroval Jiří Černoch pri výhre Česka 4:3.
