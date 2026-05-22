    Švédsko na MS v hokeji 2026
    22.05.2026, Skupina B
    3 - 0
    2:0, 1:0, 0:0
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švédsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Na snímke hráč Švédska Jack Berglund (15) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Ivar Stenberg (41).
    Na snímke hráč Švédska Jack Berglund (15) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Ivar Stenberg (41). (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|22. máj 2026 o 23:25
    Video, zostrih a góly zo zápasu Švédsko - Taliansko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Švédska zvíťazili na majstrovstvách sveta v zápase skupiny B vo Fribourgu nad Talianskom 3:0.

    Severania strelili všetky góly v prvej polovici stretnutia a pripísali si tretie víťazstvo z piatich zápasov.

    Víťazný gól dal Carl Grundström, dvakrát sa presadil Ivar Stenberg. Čisté konto udržal Magnus Hellberg, ktorému stačilo 12 zákrokov. Taliansko zostáva aj po piatom zápase bez bodu s celkovým skóre 2:20.

    V talianskej bránke bol opäť Clara, ktorý v minulom vystúpení nováčika medzi elitou dlho držal na uzde českých strelcov.

    Švédi boli blízko úvodného gólu v končiacej 8. minúte, keď Clarovi vypadol puk a pomaly sa kĺzal do bránky, no napokon neprešiel za čiaru.

    Krátko nato však už Švédi skórovali – v čase 9:09 sa medzi kruhmi otočil s pukom Grundström a nedal Clarovi žiadnu šancu.

    V podobnej situácii bol o chvíľu neskôr Mantenuto, ale Hellberg bol pozorný a skvelým zákrokom zabránil vyrovnaniu.

    V čase 19:15 sa ako prvý hráč v zápase previnil proti pravidlám Buono a Švédom stačilo iba 12 sekúnd, aby presilovku využili.

    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Taliansky brankár Damian Clara (vpravo) chytá puk pred Švédom Rasmusom Asplundom (vľavo) a Talianom Lucom Zanattom počas zápasu medzi Švédskom a Talianskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Švéd Rasmus Asplund (vľavo) bojuje o puk s Talianom Matsom Frycklundom (vpravo) počas zápasu medzi Švédskom a Talianskom na majstrovstvách sveta 2026.
    Švédsky hráč Ivar Stenberg oslavuje svoj gól so spoluhráčom Jackom Berglundom po tom, čo zvýšil na 2:0 počas zápasu skupiny B medzi Švédskom a Talianskom.
    Švédsky hráč Ivar Stenberg (tretí sprava) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi počas zápasu skupiny B medzi Švédskom a Talianskom.
    Švédsky hráč Carl Grundstrom (druhý sprava) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi počas zápasu medzi Švédskom a Talianskom.

    Björck našiel parádnou zadovkou Stenberga a ten z uhla trafil odkrytú bránku.

    Na začiatku 29. minúty si obaja spoluprácu zopakovali – Björck namiesto zakončenia zvolil pred Clarom ešte prihrávku a Stenberg už mal jednoduchú úlohu.

    Zanetti mohol krátko nato odpovedať, ale Hellberg bol opäť pripravený. Zvyšok zápasu favorit bez väčších problémov kontroloval.

    Švédi vyhrali s čistým kontom druhýkrát za sebou, predchádzajúcu výhru 6:0 nad Slovinskom vychytal Arvid Söderblom.

    Celkovo už výber „Tre kronor“ neinkasoval 156 minút a 39 sekúnd; ako posledný proti Švédsku skóroval Jiří Černoch pri výhre Česka 4:3.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    5
    0
    1
    1
    3
    8:20
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

