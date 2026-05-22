Odveta baráže o Niké ligu i šprint F1 v Kanade. Športový program na dnes (23. máj)

Šimon Šmehýl (Komárno) a Lukáš Filipiak (Zvolen) počas prveho zápasu baráže o účasť v Niké lige MFK Zvolen - KFC Komárno. (Autor: TASR)
Sportnet|23. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 23. mája.

Športový program na sobotu, 23. máj

Futbal

  • 20:30 KFC Komárno - MFK Zvolen, odveta baráže o účasť v Niké lige /prvý zápas: 0:1/

  • 14:00 SK Sigma Olomouc - MFK Karviná, play off o umiestnenie /prvý zápas: 3:1/
  • 14:00 FK Mladá Boleslav – FK Teplice, skupina o záchranu českej ligy
  • 14:00 FC Zlín – 1. FC Slovácko, skupina o záchranu českej ligy
  • 14:00 FK Dukla Praha – Baník Ostrava, skupina o záchranu českej ligy

  • 18:00 Bologna FC - Inter Miláno, 38. kolo Serie A
  • 20:45 Lazio Rím - Pisa SC, 38. kolo Serie A

  • 21:00 Real Madrid - Athletic Bilbao, 38. kolo La Ligy
  • 21:00 Valencia CF - FC Barcelona, 38. kolo La Ligy
  • 21:00 RCD Mallorca - Real Oviedo, 38. kolo La Ligy
  • 21:00 Celta Vigo - Sevilla FC, 38. kolo La Ligy
  • 21:00 Girona FC - Elche CF, 38. kolo La Ligy
  • 21:00 Espanyol Barcelona - Real Sociedad San Sebastian, 38. kolo La Ligy
  • 21:00 Getafe CF - CA Osasuna, 38. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Betis - Levante UD, 38. kolo La Ligy
  • 21:00 Deportivo Alaves - Rayo Vallecano, 38. kolo La Ligy

  • 16:30 Hull City - FC Middlesbrough, finále play off Championship o postup do PL

  • 20:00 Bayern Mníchov - VfB Stuttgart, finále Nemeckého pohára

  • 18:00 FC Barcelona - Olympique Lyon, finále Ligy Majstrov žien

  • 4:00 Mexiko - Ghana, prípravný zápas

Tenis

  • Turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
  • Turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve

  • 14:00 Slovak Open 2026, Košice

Basketbal

  • 2:30 San Antonio Spurs - Oklahoma City, semifinále play-off NBA (3. zápas)

Volejbal

  • 14:00 Slovinsko - Slovensko, prípravný zápas žien

Hádzaná

  • 19:00 Tatran Prešov - HK Bojnice, finále play off Niké Handball Extraligy
  • 19:00 MŠK Považská Bystrica – MHC Štart Nové Zámky, o 3. miesto play off Niké Handball Extraligy

Motorizmus

  • 18:00 šprint, Veľká cena Kanady
  • 22:00 kvalifikácia, Veľká cena kanady

Atletika

  • 11:30 míting Diamantovej ligy (Sia-men, Čína)

Lukostreľba

  • 9:00 ME /účasť SR/

Karate

  • 9:30 ME /účasť SR/
TV program: sobota, 23. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

