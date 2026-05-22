Odveta baráže o Niké ligu i šprint F1 v Kanade. Športový program na dnes (23. máj)

Športový program na sobotu, 23. máj
Futbal
- 20:30 KFC Komárno - MFK Zvolen, odveta baráže o účasť v Niké lige /prvý zápas: 0:1/
- 14:00 SK Sigma Olomouc - MFK Karviná, play off o umiestnenie /prvý zápas: 3:1/
- 14:00 FK Mladá Boleslav – FK Teplice, skupina o záchranu českej ligy
- 14:00 FC Zlín – 1. FC Slovácko, skupina o záchranu českej ligy
- 14:00 FK Dukla Praha – Baník Ostrava, skupina o záchranu českej ligy
- 18:00 Bologna FC - Inter Miláno, 38. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - Pisa SC, 38. kolo Serie A
- 21:00 Real Madrid - Athletic Bilbao, 38. kolo La Ligy
- 21:00 Valencia CF - FC Barcelona, 38. kolo La Ligy
- 21:00 RCD Mallorca - Real Oviedo, 38. kolo La Ligy
- 21:00 Celta Vigo - Sevilla FC, 38. kolo La Ligy
- 21:00 Girona FC - Elche CF, 38. kolo La Ligy
- 21:00 Espanyol Barcelona - Real Sociedad San Sebastian, 38. kolo La Ligy
- 21:00 Getafe CF - CA Osasuna, 38. kolo La Ligy
- 21:00 Real Betis - Levante UD, 38. kolo La Ligy
- 21:00 Deportivo Alaves - Rayo Vallecano, 38. kolo La Ligy
- 16:30 Hull City - FC Middlesbrough, finále play off Championship o postup do PL
- 20:00 Bayern Mníchov - VfB Stuttgart, finále Nemeckého pohára
- 18:00 FC Barcelona - Olympique Lyon, finále Ligy Majstrov žien
- 4:00 Mexiko - Ghana, prípravný zápas
Hokej
- 2:00 Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights, semifinále play-off NHL (2. zápas) /stav série: 0:1/
- 12:20 Lotyšsko - USA, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 16:20 Švajčiarsko - Maďarsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Rakúsko - Nemecko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 12:20 Dánsko - Slovinsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:20 Slovensko - Česko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela TV JOJ NAŽIVO/
- 20:20 Nórsko - Švédsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 13:05 14. etapa: Aosta - Pila (133 km), Giro d´Italia
Tenis
- Turnaj WTA v Rabate a v Štrasburgu
- Turnaj ATP v Hamburgu a Ženeve
- 14:00 Slovak Open 2026, Košice
Basketbal
- 2:30 San Antonio Spurs - Oklahoma City, semifinále play-off NBA (3. zápas)
Volejbal
- 14:00 Slovinsko - Slovensko, prípravný zápas žien
Hádzaná
- 19:00 Tatran Prešov - HK Bojnice, finále play off Niké Handball Extraligy
- 19:00 MŠK Považská Bystrica – MHC Štart Nové Zámky, o 3. miesto play off Niké Handball Extraligy
Motorizmus
- 18:00 šprint, Veľká cena Kanady
- 22:00 kvalifikácia, Veľká cena kanady
Atletika
- 11:30 míting Diamantovej ligy (Sia-men, Čína)
Lukostreľba
- 9:00 ME /účasť SR/
Karate
- 9:30 ME /účasť SR/
TV program: sobota, 23. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.