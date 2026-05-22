VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

Fínski hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta v Zürichu nad Veľkou Britániou 4:0, naplno bodovali aj v piatom zápase na turnaji a rovnako ako líder skupiny A Švajčiarsko si zabezpečili postup do štvrťfinále.
Dvoma gólmi k tomu prispel obranca Ville Heinola a o ďalšie presné zásahy sa postarali tiež obrancovia Mikko Lehtonen a Henri Jokiharju.
Brankár Joonas Korpisalo si v ôsmom zápase na svetových šampionátoch pripísal premiérové čisté konto. Briti zostávajú bez bodu na poslednom mieste.
Do zostavy Fínov sa novo zaradil útočník Helenius z Buffala a už po 58 sekundách hry asistoval pri úvodnom góle Heinolu, ktorý sa presadil z ľavého kruhu strelou do vzdialeného horného rohu bránky.
V polovici úvodnej tretiny si britský brankár Robson poradil so strelou Mäenalainena aj s dorážkou Mereläho. Ďalšie príležitosti mal počas presilovky pri Halbertovom vylúčení fínsky kapitán Barkov.
Tesne pred prvou prestávkou nebezpečne vystrelil na druhej strane Waller, no Korpisalo puk vytlačil lapačkou.
V úvode druhej tretiny pomohla Robsonovi po Heinolovej strele cez cloniaceho Heleniusa pravá žŕdka.
Neustálu prevahu Fínov, ktorí Britov takmer nepúšťali z obranného pásma, využil až v 29. minúte opäť Heinola.
Robson si potom poradil aj s tečom Barkova. V čase 31:51 už bolo 3:0. Po výbornom prieniku Granlunda v pravom kruhu pripravil Aatu Räty puk Lehtonenovi, ktorý zamieril k vzdialenejšej žŕdke.
V polovici záverečnej tretiny počas ďalšieho Halbertovho pobytu na trestnej lavici nevyužil svoju ďalšiu šancu Barkov. Vzápätí šiel Halbert na trestnú lavicu opäť, už tretíkrát v zápase, no Briti sa znovu ubránili.
Výsledok spečatil 70 sekúnd pred koncom Jokiharju strelou z ľavého kruhu.
Fíni prestrieľali súpera 47:9 a Korpisalo v druhej tretine nemusel vôbec zasahovať. V prvej tretine mal šesť zákrokov a v tretej tri zásahy.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026