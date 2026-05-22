    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    MS v hokeji 2026
    22.05.2026, Skupina A
    4 - 0
    1:0, 2:0, 1:0
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    Brankár Veľkej Británie Mat Robson (vpravo) a hráč Fínska Patrik Puistola počas zápasu.
    Brankár Veľkej Británie Mat Robson (vpravo) a hráč Fínska Patrik Puistola počas zápasu. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|22. máj 2026 o 23:05
    Video, zostrih a góly zo zápasu Fínsko - Veľká Británia skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Fínski hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta v Zürichu nad Veľkou Britániou 4:0, naplno bodovali aj v piatom zápase na turnaji a rovnako ako líder skupiny A Švajčiarsko si zabezpečili postup do štvrťfinále.

    Dvoma gólmi k tomu prispel obranca Ville Heinola a o ďalšie presné zásahy sa postarali tiež obrancovia Mikko Lehtonen a Henri Jokiharju.

    Brankár Joonas Korpisalo si v ôsmom zápase na svetových šampionátoch pripísal premiérové čisté konto. Briti zostávajú bez bodu na poslednom mieste.

    Do zostavy Fínov sa novo zaradil útočník Helenius z Buffala a už po 58 sekundách hry asistoval pri úvodnom góle Heinolu, ktorý sa presadil z ľavého kruhu strelou do vzdialeného horného rohu bránky.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Brankár Veľkej Británie Mat Robson (vpravo) zasahuje pri strele fínskeho hráča Patrika Puistolu (vľavo) počas zápasu základnej skupiny A medzi Fínskom a Veľkou Britániou v Zürichu vo Švajčiarsku.
    Fínsky hráč Lenni Hämeenaho korčuľuje počas zápasu základnej skupiny A medzi Fínskom a Veľkou Britániou v Zürichu vo Švajčiarsku.
    Brankár Veľkej Británie Mat Robson (vpravo) a hráč Fínska Patrik Puistola počas zápasu základnej A-skupiny Fínsko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu. - Británia
    V polovici úvodnej tretiny si britský brankár Robson poradil so strelou Mäenalainena aj s dorážkou Mereläho. Ďalšie príležitosti mal počas presilovky pri Halbertovom vylúčení fínsky kapitán Barkov.

    Tesne pred prvou prestávkou nebezpečne vystrelil na druhej strane Waller, no Korpisalo puk vytlačil lapačkou.

    V úvode druhej tretiny pomohla Robsonovi po Heinolovej strele cez cloniaceho Heleniusa pravá žŕdka.

    Neustálu prevahu Fínov, ktorí Britov takmer nepúšťali z obranného pásma, využil až v 29. minúte opäť Heinola.

    Robson si potom poradil aj s tečom Barkova. V čase 31:51 už bolo 3:0. Po výbornom prieniku Granlunda v pravom kruhu pripravil Aatu Räty puk Lehtonenovi, ktorý zamieril k vzdialenejšej žŕdke.

    V polovici záverečnej tretiny počas ďalšieho Halbertovho pobytu na trestnej lavici nevyužil svoju ďalšiu šancu Barkov. Vzápätí šiel Halbert na trestnú lavicu opäť, už tretíkrát v zápase, no Briti sa znovu ubránili.

    Výsledok spečatil 70 sekúnd pred koncom Jokiharju strelou z ľavého kruhu.

    Fíni prestrieľali súpera 47:9 a Korpisalo v druhej tretine nemusel vôbec zasahovať. V prvej tretine mal šesť zákrokov a v tretej tri zásahy.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    6
    MaďarskoMaďarskoHUN
    4
    1
    0
    0
    3
    10:14
    3
    7
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

