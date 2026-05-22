Kde sledovať zápas Slovensko - Česko? Program a výsledky na dnes (sobota, 23. máj)

MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku majú vo štvrtok 21. mája na programe siedmy hrací deň. Odohrajú sa štyri zápasy.
Poobede od 16:20 budú opäť v akcii slovenskí hokejisti, ktorí sa predstavia v derby zápase Slovensko - Česko.
V skupine B bude tomuto duelu predchádzať súboj o 12:20 Dánsko - Slovinsko a večer o 20:20 sa uskutoční zápas Nórsko - Švédsko.
Štvrtkové dianie v skupine A otvorí na obed stretnutie Lotyšsko - USA, následne dostane priestor duel Švajčiarsko - Maďarsko a na záver dňa Rakúsko - Nemecko.
