V zápase padlo 14 gólov. Ak by hral exreprezentant Šesták, dá ďalších šesť

To však nebol prípad nedeľného stretnutia 13. kola východoslovenskej IV. ligy Sever Raslavice - Veľký Šariš.

RASLAVICE. Štrnásť gólov nepadá ani v hokejovom zápase. Ak sa tak stane v nižšej futbalovej súťaži, je to väčšinou znak toho, že jeden z tímov je v rozklade.

Už prvý polčas priniesol streleckú kanonádu. V úvodnej polhodine padlo sedem gólov, do kabín odchádzali mužstvá za stavu 6:3.

„Pre nezainteresovaného diváka to bol vynikajúci ofenzívny zápas s mnohými gólmi. Ako tréner som určite nebol spokojný s defenzívnou činnosťou.

„V ofenzíve sme hrali veľmi dobre, vytvorili si strašne veľa gólových príležitostí. Nechcem uraziť súpera, ale vzhľadom na počet šancí, ktoré sme mali, je to preňho lichotivý výsledok,“ poznamenal Petruš, ktorý ešte podobný zápas nezažil.

Ani on ešte takýto priebeh zápasu nezažil.

Naša hra nebola až taká zlá, súper má však skúsených hráčov, ktorí svoje šance premieňali. Bol to hurá zápas hore-dole, bez obrán,“ tvrdil Bystroň.

„Výsledok je hrôzostrašný, ale mohlo to skončiť aj 12:10. Obrany nefungovali a nezvládali sme štandardky. Z nich sme dostali asi štyri alebo päť gólov.

„Každý z nás robí najhorúcejšieho favorita na postup, ale nemáme to vo svojich rukách. Ambície máme, ale ktorý klub ich nemá? Chceme zvládnuť ďalšie zápasy a na záver uvidíme, či to bude stačiť alebo nie,“ hovorí Petruš.

Boj o postup do vyššej súťaže sľubuje v tejto vetve štvrtej ligy poriadnu drámu. Pred poslednými dvoma kolami zostáva v hre ešte sedem tímov.

V zime oznámili Raslavice výraznú posilu.

Zo susednej Demjaty, ktorá účinkuje v rovnakej súťaži, získali bývalého slovenského reprezentanta Stanislava Šestáka. Ten im ale v rozhodujúcej fáze ročníka nepomôže.

„Stano sa počas rozcvičky pred prípravným zápasom proti Giraltovciam zranil. Má roztrhnutý priťahovač a na dva mesiace je mimo. Ak by v nedeľu hral, on sám by dal ešte ďalších šesť gólov,“ vyhlásil kouč Raslavíc.