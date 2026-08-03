Slovan v 3. predkole Ligy majstrov a hádzanárky na MS. Športový program na dnes (4. august)

Športový program na utorok, 4. augusta
Futbal
- 18:00 AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 18:00 FC Ararat-Armenia – NK Celje, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 19:30 Hapoel Beer Ševa – Crvena zvezda Belehrad, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 19:30 Levski Sofia – FC Kajrat Almaty, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 20:00 Dinamo Záhreb – Žalgiris Kaunas, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 20:00 Olympiakos Pireus – NEC Nijmegen, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 20:00 Royale Union Saint-Gilloise – FK Bodö/Glimt, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 20:00 Sparta Praha – Olympique Lyon, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
- 18:00 FK Auda – FC Dinamo City, prvý zápas 3. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 FC Larne – FC Iberia 1999 Tbilisi, prvý zápas 3. predkola Európskej ligy
- 21:00 Shamrock Rovers – KF Egnatia, prvý zápas 3. predkola Európskej ligy
Hokej
- 1:00 Kanada - Švajčiarsko, skupina A - Hlinka Gretzky Cup 2026
- 3:00 Švédsko - Slovensko, skupina A - Hlinka Gretzky Cup 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Česko - Nemecko, skupina B - Hlinka Gretzky Cup 2026
- 23:00 Švajčiarsko - Švédsko, skupina A - Hlinka Gretzky Cup 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Hádzaná
- 10:45 Slovensko - Švajčiarsko, MS hráčok do 18 rokov (hlavná fáza, IV. skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:00 Japonsko - Slovinsko, MS hráčok do 18 rokov (hlavná fáza, IV. skupina)
- 12:00 Rakúsko - Slovensko, ME hráčov do 18 rokov (o umiestnenie, III. skupina)
- 14:30 Fínsko - Nórsko, ME hráčov do 18 rokov (o umiestnenie, III. skupina)
Plavecké športy
- 9:00 synchronizované plávanie, finále technickej zostavy žien – sólo, ME
- 10:00 diaľkové plávanie, 10 km muži, ME
- 14:30 diaľkové plávanie, 10 km ženy, ME
- 16:00 synchronizované plávanie, finále technickej zostavy družstiev, ME
- 19:30 skoky do vody, finále synchronizovaných skokov mužov z 10 m veže, finále žien z 3 m dosky, ME
Cyklistika
- 13:15 2. etapa: Międzyzdroje – Štetín (151 km), Okolo Poľska
- 14:30 4. etapa, Gevrey-Chambertin – Dijon (21,0 km) - individuálna časovka, ženy - Tour de France
Strelectvo
- 8:45 ME do 23 rokov /účasť SR/
Lyžovanie
- 9:00 neformálne mediálne raňajky s bratmi Žampovcami
TV program: Utorok, 4. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.