Slovan v 3. predkole Ligy majstrov a hádzanárky na MS. Športový program na dnes (4. august)

Na snímke sprava Mykola Kucharevič (Slovan) oslavuje gól počas odvetného zápasu 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi.
Na snímke sprava Mykola Kucharevič (Slovan) oslavuje gól počas odvetného zápasu 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi. (Autor: TASR)
Sportnet|4. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 4. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 4. augusta

Futbal

  • 18:00 AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 
  • 18:00 FC Ararat-Armenia – NK Celje, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 
  • 19:30 Hapoel Beer Ševa – Crvena zvezda Belehrad, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 
  • 19:30 Levski Sofia – FC Kajrat Almaty, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 
  • 20:00 Dinamo Záhreb – Žalgiris Kaunas, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 
  • 20:00 Olympiakos Pireus – NEC Nijmegen, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 
  • 20:00 Royale Union Saint-Gilloise – FK Bodö/Glimt, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 
  • 20:00 Sparta Praha – Olympique Lyon, prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 

  • 18:00 FK Auda – FC Dinamo City, prvý zápas 3. predkola Konferenčnej ligy 

  • 21:00 FC Larne – FC Iberia 1999 Tbilisi, prvý zápas 3. predkola Európskej ligy 
  • 21:00 Shamrock Rovers – KF Egnatia, prvý zápas 3. predkola Európskej ligy 

Hokej

Tenis

  • Turnaj WTA v Toronte
  • Turnaj ATP v Montreale

Hádzaná

  • 10:45 Slovensko - Švajčiarsko, MS hráčok do 18 rokov (hlavná fáza, IV. skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 13:00 Japonsko - Slovinsko, MS hráčok do 18 rokov (hlavná fáza, IV. skupina)

  • 12:00 Rakúsko - Slovensko, ME hráčov do 18 rokov (o umiestnenie, III. skupina)
  • 14:30 Fínsko - Nórsko, ME hráčov do 18 rokov (o umiestnenie, III. skupina)

Plavecké športy

  • 9:00 synchronizované plávanie, finále technickej zostavy žien – sólo, ME
  • 10:00 diaľkové plávanie, 10 km muži, ME
  • 14:30 diaľkové plávanie, 10 km ženy, ME
  • 16:00 synchronizované plávanie, finále technickej zostavy družstiev, ME
  • 19:30 skoky do vody, finále synchronizovaných skokov mužov z 10 m veže, finále žien z 3 m dosky, ME

Cyklistika

  • 13:15 2. etapa: Międzyzdroje – Štetín (151 km), Okolo Poľska
  • 14:30 4. etapa, Gevrey-Chambertin – Dijon (21,0 km) - individuálna časovka, ženy - Tour de France

Strelectvo

  • 8:45 ME do 23 rokov /účasť SR/   

Lyžovanie

  • 9:00 neformálne mediálne raňajky s bratmi Žampovcami 
TV program: Utorok, 4. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Na snímke sprava Mykola Kucharevič (Slovan) oslavuje gól počas odvetného zápasu 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi.
    Na snímke sprava Mykola Kucharevič (Slovan) oslavuje gól počas odvetného zápasu 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi.
    Slovan v 3. predkole Ligy majstrov a hádzanárky na MS. Športový program na dnes (4. august)
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