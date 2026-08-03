Slovan bojuje na švédskom poli. Mladých Slovákov čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup (TV tipy)

Cez týždeň pokračujú ďalšie predkolá európskych súťaží. Slovan Bratislava postúpil do tretieho predkola v rámci Ligy majstrov, kde sa stretne so švédskym majstrom z Mjällby.
V predkole Konferenčnej ligy ostal jediný slovenský zástupca, a to hráči z Dunajskej Stredy, ktorí sa v treťom predkole stretnú s holandským Twente.
Cez víkend pokračuje aj nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. V ďalšom kole Trnava privíta Banskú Bystricu či Žilina Skalicu. Slovan a DAC si pre európske povinnosti svoje zápasy odložili.
Počas týždňa sa odohrá aj hokejový turnaj do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup. Slovenskí mladíci odohrajú zápasy v skupine A postupne proti Švédsku, Kanade a Švajčiarsku.
Tenisti sa tento týždeň predstavia na prestížnom turnaji ATP 1000 v Montreale, tenistky odohrajú turnaj WTA 1000 v Toronte.
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