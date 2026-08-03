Slovan bojuje na švédskom poli. Mladých Slovákov čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup (TV tipy)

Hráči Slovenska na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup 2025.
Hráči Slovenska na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup 2025. (Autor: TASR)
Sportnet|3. aug 2026 o 08:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez týždeň pokračujú ďalšie predkolá európskych súťaží. Slovan Bratislava postúpil do tretieho predkola v rámci Ligy majstrov, kde sa stretne so švédskym majstrom z Mjällby.

V predkole Konferenčnej ligy ostal jediný slovenský zástupca, a to hráči z Dunajskej Stredy, ktorí sa v treťom predkole stretnú s holandským Twente.

Cez víkend pokračuje aj nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. V ďalšom kole Trnava privíta Banskú Bystricu či Žilina Skalicu. Slovan a DAC si pre európske povinnosti svoje zápasy odložili.

Počas týždňa sa odohrá aj hokejový turnaj do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup. Slovenskí mladíci odohrajú zápasy v skupine A postupne proti Švédsku, Kanade a Švajčiarsku.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Tenisti sa tento týždeň predstavia na prestížnom turnaji ATP 1000 v Montreale, tenistky odohrajú turnaj WTA 1000 v Toronte.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (3. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (4. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (5. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (6. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (7. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (8. august)

Futbal
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Tenis
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Cyklistika
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Hokej
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Basketbal
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Motorizmus
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Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (9. august)

Futbal
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Tenis
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Cyklistika
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Hokej
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Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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