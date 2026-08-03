Macko mení v zámorskej MLB klub. Toronto ho vymenilo za dvoch hráčov

Adam Macko.
Adam Macko. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. aug 2026 o 20:42
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Dvadsaťpäťročný nadhadzovač debutoval v MLB ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti.

Slovenský bejzbalista Adam Macko mení dres v rámci zámorskej Major League Baseball (MLB).

Vedenie kanadského klubu Toronto Blue Jays ho vymenilo do tímu Texas Rangers za dvojicu Josh Smith a Josh Stephan. Blue Jays to potvrdili v pondelok na sociálnej sieti X.

Dvadsaťpäťročný nadhadzovač debutoval v polovici mája na legendárnom Yankee Stadium v New Yorku ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti v MLB.

Celkovo zasiahol počas tohto obdobia do 22 duelov, dvakrát bol prvým nadhadzovačom a v oboch prípadoch dopomohol k výhre svojho družstva.

Macko je už druhý nadhadzovač, ktorého Blue Jayes vymenili v krátkom čase. V nedeľu Toronto poslalo Kevina Gausmana do tímu Chicago Cubs.

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    Adam Macko.
    Macko mení v zámorskej MLB klub. Toronto ho vymenilo za dvoch hráčov
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