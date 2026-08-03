Zomrel prvý člen Siene slávy Slovenského zväzu bedmintonu. Patril medzi najlepších hráčov

Vo veku 82 rokov zomrel prvý člen Siene slávy Slovenského zväzu bedmintonu Jaroslav Kozák. O jeho úmrtí informovalo o.z. Klub priateľov športu Košice, v ktorom pôsobil.
Jaroslav Kozák sa narodil 29. augusta 1943 v Betlanovciach v okrese Spišská Nová Ves, o dva roky sa presťahoval do Košíc.
Po ukončení vysokej školy pôsobil ako učiteľ, mal dve deti. V roku 1960 založil prvý bedmintonový oddiel na Slovensku. Neskôr pôsobil v kluboch Stavbár HS Košice a Lokomotíva Košice.
V zápasoch prvej federálnej ligy dosiahol 119 víťazstiev a bol historicky najúspešnejší hráč na súťažiach majstrovstiev Slovenska dospelých, na ktorých získal celkovo 20 prvých, 13 druhých a 15 tretích miest.
V rokoch 1967 – 1974 patril medzi najlepších hráčov reprezentačného výberu Československa.
Popri bedmintone pôsobil ako učiteľ telesnej výchovy a neskôr aj riaditeľ Základnej školy. Neskôr sa venoval bedmintonovej mládeži a vo veteránskych kategóriách patril k svetovej špičke.
Vo veku 78 rokov získal bronzovú medailu na prestížnom All England Senior bedminton turnaji.
Bol nositeľ ocenenia Za rozvoj svetového bedmintonu. V júni 2025 sa stal historicky prvým členom Siene slávy Slovenského zväzu bedmintonu.