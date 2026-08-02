Začína sa Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (3. august)

Momentka zo zápasu do 18 rokov USA - Česko
Momentka zo zápasu do 18 rokov USA - Česko (Autor: TASR)
Sportnet|3. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 3. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 3. augusta

Futbal

  • 12:00 žreb play off Ligy majstrov
  • 13:00 žreb play off Európskej ligy
  • 14:00 žreb play off Konferenčnej ligy
  • 17:00 FK Inter Bratislava – MŠK Žilina B, 2. kolo MONACObet ligy

Hokej

  • 21:00 USA - Česko, skupina B na Hlinka Gretzky Cup 2026
  • 23:00 Nemecko - Fínsko, skupina B na Hlinka Gretzky Cup 2026

Tenis

  • Turnaj WTA v Toronte
  • Turnaj ATP v Montreale

Hádzaná

  • 10:45 Slovensko - Slovinsko, ME hráčok do 18 rokov (hlavná fáza, IV. skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 13:00 Švajčiarsko - Japonsko, ME hráčok do 18 rokov (hlavná fáza, IV. skupina)
  • 12:00 Nórsko - Rakúsko, ME hráčov do 18 rokov (o umiestnenie, III. skupina)
  • 14:30 Slovensko - Fínsko, ME hráčov do 18 rokov (o umiestnenie, III. skupina)

Plavecké športy

  • 9:00 synchronizované plávanie, finále voľnej zostavy žien a sólo mužov, ME
  • 16:00 synchronizované plávanie, finále voľnej zostavy družstiev, ME
  • 19:00 skoky do vody, finále synchronizovaných skokov mužov z 3 m dosky, finále žien z 10 m veže ME

Cyklistika

  • 10:30 1. etapa: Gdyňa – Koszalin (234 km), Okolo Poľska
TV program: pondelok, 3. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Momentka zo zápasu do 18 rokov USA - Česko
    Začína sa Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (3. august)
    dnes 00:00
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