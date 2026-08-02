Začína sa Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (3. august)

Športový program na pondelok, 3. augusta
Futbal
- 12:00 žreb play off Ligy majstrov
- 13:00 žreb play off Európskej ligy
- 14:00 žreb play off Konferenčnej ligy
- 17:00 FK Inter Bratislava – MŠK Žilina B, 2. kolo MONACObet ligy
Hokej
- 21:00 USA - Česko, skupina B na Hlinka Gretzky Cup 2026
- 23:00 Nemecko - Fínsko, skupina B na Hlinka Gretzky Cup 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Hádzaná
- 10:45 Slovensko - Slovinsko, ME hráčok do 18 rokov (hlavná fáza, IV. skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:00 Švajčiarsko - Japonsko, ME hráčok do 18 rokov (hlavná fáza, IV. skupina)
- 12:00 Nórsko - Rakúsko, ME hráčov do 18 rokov (o umiestnenie, III. skupina)
- 14:30 Slovensko - Fínsko, ME hráčov do 18 rokov (o umiestnenie, III. skupina)
Plavecké športy
- 9:00 synchronizované plávanie, finále voľnej zostavy žien a sólo mužov, ME
- 16:00 synchronizované plávanie, finále voľnej zostavy družstiev, ME
- 19:00 skoky do vody, finále synchronizovaných skokov mužov z 3 m dosky, finále žien z 10 m veže ME
Cyklistika
- 10:30 1. etapa: Gdyňa – Koszalin (234 km), Okolo Poľska
TV program: pondelok, 3. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.