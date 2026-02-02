Mladíci Žiliny vyzvú na domácej pôde Liverpool. Športový program na dnes (3. február)

Mladí futbalisti MŠK Žilina.
Mladí futbalisti MŠK Žilina. (Autor: Facebook/MŠK Žilina, Daniel Stehlík | cvaksk.sk)
3. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 3. februára. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 3. február

Futbal

  • 13:00 TK MFK Skalica pred jarnou časťou Niké ligy
  • 14:00 TK FC Košice pred jarnou časťou Niké ligy

  • 16:30 MŠK Žilina - Liverpool FC, šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov

  • 20:45 Bayer Leverkusen - FC St. Pauli, štvrťfinále Nemeckého pohára

  • 20:45 FC Bologna - AC Miláno, 23. kolo Serie A

  • 21:00 FC Arsenal - FC Chelsea, odveta semifinále anglického Ligového pohára /prvý zápas: 3:2/ 

  • 21:00 Albacete Balompie - FC Barcelona, štvrťfinále Španielskeho pohára

Hokej

  • 1:00 Washington Capitals - New York Islanders, NHL 
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators, NHL 
  • 1:00 Florida Panthers - Buffalo Sabres, NHL 
  • 1:30 Minnesota Wild - Montreal Canadiens, NHL 
  • 2:00 Nashville Predators - St. Louis Blues, NHL 
  • 2:30 Dallas Stars - Winnipeg Jets, NHL 
  • 2:30 Chicago Blackhawks - San Jose Sharks, NHL 
  • 3:00 Colorado Avalanche - Detroit Red Wings, NHL 
  • 3:30 Utah Mammoth - Vancouver Canucks, NHL
  • 4:00 Calgary Flames - Toronto Maple Leafs, NHL

  • 15:00 - 15:15 ZOH26-hokej - odchod reprezentácie do Milána / odchod autobusu spred Hotela DoubleTree by Hilton smer letisko
  • 18:30 odlet z Viedne 

  • 17:30 HC Košice - HK Spišská Nová Ves, dohrávka 37. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj ATP v Montpellieri
  • Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž

Dráhová cyklistika

  • 11:00 ME /účasť SR/

Vodné pólo

  • 14:00 zápas o 5.-8. miesto, ženy - ME
  • 16:00 zápas o 5.-8. miesto, ženy - ME
  • 18:15/20:15 semifinále, ženy - ME

Basketbal

  • 18:00 Spišskí Rytieri - BKM Mimel Lučenec, 24. kolo Tipos SBL

  • 20:00 Surne Bilbao Basket - BC Prievidza, M-skupina - druhá fáza Európskeho pohára FIBA

Atletika

  • 16:30 míting Czech Indoor Gala /účasť SR/ 

Olympijské

  • 9:00 145. zasadnutie MOV

Lyžovanie

  • 9:00 odchod Andreasa Žampu na ZOH

TV program: utorok, 3. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Mladíci Žiliny vyzvú na domácej pôde Liverpool. Športový program na dnes (3. február)
    dnes 00:00
