Mladíci Žiliny vyzvú na domácej pôde Liverpool. Športový program na dnes (3. február)

Športový program na utorok, 3. február
Futbal
- 13:00 TK MFK Skalica pred jarnou časťou Niké ligy
- 14:00 TK FC Košice pred jarnou časťou Niké ligy
- 16:30 MŠK Žilina - Liverpool FC, šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov
- 20:45 Bayer Leverkusen - FC St. Pauli, štvrťfinále Nemeckého pohára
- 20:45 FC Bologna - AC Miláno, 23. kolo Serie A
- 21:00 FC Arsenal - FC Chelsea, odveta semifinále anglického Ligového pohára /prvý zápas: 3:2/
- 21:00 Albacete Balompie - FC Barcelona, štvrťfinále Španielskeho pohára
Hokej
- 1:00 Washington Capitals - New York Islanders, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Buffalo Sabres, NHL
- 1:30 Minnesota Wild - Montreal Canadiens, NHL
- 2:00 Nashville Predators - St. Louis Blues, NHL
- 2:30 Dallas Stars - Winnipeg Jets, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - San Jose Sharks, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Detroit Red Wings, NHL
- 3:30 Utah Mammoth - Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 Calgary Flames - Toronto Maple Leafs, NHL
- 15:00 - 15:15 ZOH26-hokej - odchod reprezentácie do Milána / odchod autobusu spred Hotela DoubleTree by Hilton smer letisko
- 18:30 odlet z Viedne
- 17:30 HC Košice - HK Spišská Nová Ves, dohrávka 37. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Montpellieri
- Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž
Dráhová cyklistika
- 11:00 ME /účasť SR/
Vodné pólo
- 14:00 zápas o 5.-8. miesto, ženy - ME
- 16:00 zápas o 5.-8. miesto, ženy - ME
- 18:15/20:15 semifinále, ženy - ME
Basketbal
- 18:00 Spišskí Rytieri - BKM Mimel Lučenec, 24. kolo Tipos SBL
- 20:00 Surne Bilbao Basket - BC Prievidza, M-skupina - druhá fáza Európskeho pohára FIBA
Atletika
- 16:30 míting Czech Indoor Gala /účasť SR/
Olympijské
- 9:00 145. zasadnutie MOV
Lyžovanie
- 9:00 odchod Andreasa Žampu na ZOH
TV program: utorok, 3. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.