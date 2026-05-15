Slovensko štartuje na MS v hokeji. Poslednými zápasmi vrcholí aj Niké liga (TV tipy na víkend)

Vrcholom týždňa je štart majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku. Slováci sa v sobotu predstavia proti Nórsku a o deň neskôr vyzvú reprezentáciu Talianska.
Počas víkendu pokračujú európske ligové súťaže. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom sa stretne s Gironou a Mallorca s Martinom Valjentom pocestuje do Levante.
Vo francúzskej Ligue 1 sa v posledom kole Toulouse s Máriom Sauerom stretne s Nantes a Olympique Lyon Dominika Greifa hostí Lens.
Pokračujú aj zápasy v slovenskej Niké lige, kde sa stretne už istý majster Slovan Bratislava s Michalovcami a DAC bude hostiť Trnavu v priamom súboji o druhé miesto.
Okrem ligového futbalu je na programe aj najstaršia pohárová súťaž FA Cup, kde sa vo finále stretnú futbalisti Chelsea s Manchestrom City.
Cyklisti po štarte v Bulharsku pokračujú v prvej Grand Tour v sezóne Giro d'Italia, ktorá sa už presunula do Talianska.
Prvýkrát na Giro jazdí aj Lukáš Kubiš, ktorý je po Saganovi len druhým Slovákom na tomto podujatí.
Štartuje aj nový ročník atletickej Diamantovej ligy. Úvodné podujatie sezóny hostí čínsky Šanghaj.
Tenisti a tenistky pokračujú na prestížnom turnaji v Ríme, ktorý cez víkend vyvrcholí finálovými zápasmi.
Piatok (15. máj)
Sobota (16. máj)
Nedeľa (17. máj)
