Vyvrcholenie Niké ligy aj Bundesligy. Športový program na dnes (16. máj)

Športový program na sobotu, 16. máj
Futbal
- 15:30 Bayern Mníchov - 1. FC Kolín, 34. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy - Borussia Dortmund, 34. kolo Bundesligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart, 34. kolo Bundesligy
- 15:30 SC Freiburg - RB Lipsko, 34. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05, 34. kolo Bundesligy
- 15:30 Bayer Leverkusen - Hamburger SV, 34. kolo Bundesligy
- 15:30 Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim, 34. kolo Bundesligy
- 15:30 FC St. Pauli - VfL Wolfsburg, 34. kolo Bundesligy
- 15:30 Union Berlín - FC Augsburg, 34. kolo Bundesligy
- 17:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 17:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 17:00 MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 17:00 KFC Komárno - FC Tatran Prešov, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 17:00 AS Trenčín - FC Košice, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 17:00 MFK Skalica - MFK Ružomberok, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 16:00 FC Chelsea - Manchester City, finále FA Cup
- 18:00 Írsko - Grenada, prípravný zápas
Hokej
- 12:20 Veľká Británia - Rakúsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:20 Maďarsko - Fínsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 20:20 Švajčiarsko - Lotyšsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 12:20 Slovensko - Nórsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela TV JOJ NAŽIVO/
- 16:20 Taliansko - Kanada, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Slovinsko - Česko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 1:00 Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons, semifinále play-off NBA /stav série: 3:2/
- 3:30 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs, semifinále play-off NBA /stav série: 2:3/
Tenis
- turnaj WTA v Ríme
- turnaj ATP v Ríme
Cyklistika
- 13:35 8. etapa: Chieti – Fermo (156 km), Giro d´Italia
Atletika
- 13:00 míting Diamantovej ligy (Šanghaj)
Rýchlostná kanoistika
- 10:00 2. kolo Svetového pohára v Brandenburgu /účasť SR/
Športové lezenie
- 8:30 kvalifikácia ženy, Európsky pohár v boulderingu
- 15:00 kvalifikácia muži, Európsky pohár v boulderingu
TV program: sobota, 16. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.