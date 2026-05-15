Vyvrcholenie Niké ligy aj Bundesligy. Športový program na dnes (16. máj)

Na snímke zľava Kai Brosnan, Matej Čurma (obaja Michalovce) a Vladimír Weiss ml. (Slovan) (Autor: TASR)
Sportnet|16. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 16. mája. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 16. máj

Futbal

  • 15:30 Bayern Mníchov - 1. FC Kolín, 34. kolo Bundesligy
  • 15:30 Werder Brémy - Borussia Dortmund, 34. kolo Bundesligy
  • 15:30 Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart, 34. kolo Bundesligy
  • 15:30 SC Freiburg - RB Lipsko, 34. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05, 34. kolo Bundesligy
  • 15:30 Bayer Leverkusen - Hamburger SV, 34. kolo Bundesligy
  • 15:30 Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim, 34. kolo Bundesligy
  • 15:30 FC St. Pauli - VfL Wolfsburg, 34. kolo Bundesligy
  • 15:30 Union Berlín - FC Augsburg, 34. kolo Bundesligy

  • 17:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
  • 17:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
  • 17:00 MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
  • 17:00 KFC Komárno - FC Tatran Prešov, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
  • 17:00 AS Trenčín - FC Košice, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
  • 17:00 MFK Skalica - MFK Ružomberok, 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy

  • 16:00 FC Chelsea - Manchester City, finále FA Cup

  • 18:00 Írsko - Grenada, prípravný zápas

Hokej

Basketbal

  • 1:00 Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons, semifinále play-off NBA /stav série: 3:2/
  • 3:30 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs, semifinále play-off NBA /stav série: 2:3/

Tenis

  • turnaj WTA v Ríme
  • turnaj ATP v Ríme

Cyklistika

Atletika

  • 13:00 míting Diamantovej ligy (Šanghaj)

Rýchlostná kanoistika

  • 10:00 2. kolo Svetového pohára v Brandenburgu /účasť SR/

Športové lezenie

  • 8:30 kvalifikácia ženy, Európsky pohár v boulderingu
  • 15:00 kvalifikácia muži, Európsky pohár v boulderingu


TV program: sobota, 16. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

