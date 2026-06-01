Príprava na MS a štvrťfinále Roland Garros. Športový program na dnes (2. jún)

Futbalisti Chorvátska
Futbalisti Chorvátska (Autor: TASR/AP)
Sportnet|2. jún 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 2. júna. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 2. júna

Futbal

  • 1:00 Kolumbia - Kostarika, prípravný zápas
  • 3:00 Kanada - Uzbekistan, prípravný zápas
  • 18:00 Chorvátsko - Belgicko, prípravný zápas
  • 19:00 Gruzínsko - Rumunsko, prípravný zápas
  • 19:00 Maroko - Madagaskar, prípravný zápas
  • 20:45 Wales - Ghana, prípravný zápas

Tenis

  • od 11:00 štvrťfinále Roland Garros 2026

Hádzaná

  • 18:00 HK Bojnice - Tatran Prešov, finále play-off Niké Handball Extraligy (stav série: 1:2)

Malý futbal

Cestná cyklistika

  • 11:35 4. etapa: Belluno - Nevegal (12,7 km) - individuálna časovka, Giro d´Italia žien
TV program: utorok, 2. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Futbalisti Chorvátska
    Futbalisti Chorvátska
    Príprava na MS a štvrťfinále Roland Garros. Športový program na dnes (2. jún)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Príprava na MS a štvrťfinále Roland Garros. Športový program na dnes (2. jún)