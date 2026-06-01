Príprava na MS a štvrťfinále Roland Garros. Športový program na dnes (2. jún)

Športový program na utorok, 2. júna
Futbal
- 1:00 Kolumbia - Kostarika, prípravný zápas
- 3:00 Kanada - Uzbekistan, prípravný zápas
- 18:00 Chorvátsko - Belgicko, prípravný zápas
- 19:00 Gruzínsko - Rumunsko, prípravný zápas
- 19:00 Maroko - Madagaskar, prípravný zápas
- 20:45 Wales - Ghana, prípravný zápas
Tenis
- od 11:00 štvrťfinále Roland Garros 2026
Hádzaná
- 18:00 HK Bojnice - Tatran Prešov, finále play-off Niké Handball Extraligy (stav série: 1:2)
Malý futbal
- od 17:30 štvrťfinále ME v malom futbale 2026
Cestná cyklistika
- 11:35 4. etapa: Belluno - Nevegal (12,7 km) - individuálna časovka, Giro d´Italia žien
TV program: utorok, 2. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.