Úspech pre slovenské gymnastky, na ME sa umiestnili v najlepšej desiatke

Slovenské reprezentantky v modernej gymnastike obsadili na majstrovstvách Európy v bulharskej Varne 9. miesto v súťaži spoločných skladieb s piatimi loptami.
V kvalifikácii získal tím v zložení Natália Gašparová, Nina Cillingová, Veronika Ivanová, Timea Žiaková, Paula Šošková a Noemi Vašigová 24,350 bodu a iba tesne sa nezmestil do finálovej osmičky. Postupová hodnota ôsmich Poliek bola 25,200 b.
V súťaži s troma obručami a dvoma pármi kuželí skončili Slovenky na 21. priečke so známkou 20,150 bodu. Ich súhrnná známka tak bola 44,500 b. a vo viacboji im patrila 14. priečka.
„Naše vystúpenie na majstrovstvách Európy ukázalo obrovskú vnútornú silu a potenciál tohto tímu. Napriek drobným zaváhaniam v kombinovanej skladbe s obručami a kuželami dievčatá neskutočne zabojovali a v cvičení s piatimi loptami predviedli fantastický, čistý výkon.
Deviate miesto v Európe a pozícia prvých náhradníčok na finále je pre slovenskú spoločnú skladbu úspechom s historickými parametrami. Tento výsledok nás nesmierne motivuje do ďalšej práce smerom k Svetovému poháru a majstrovstvám sveta,“ povedala trénerka Anna Nesterová podľa oficiálnej stránky Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).