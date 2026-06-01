Weiss v prvých zápasoch na lavičke Slovenska, finále Roland Garros či F1 v Monaku (TV tipy)

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Budú to prvé zápasy pod taktovkou nového trénera Vladimíra Weissa st.
Prvý zápas sa odohrá v MOL Aréne v Dunajskej Strede, druhý, v ktorom sa s kariérou rozlúči pravý obranca Peter Pekarík, bude hostiť Košická futbalová aréna.
Počas týždňa sa dozvieme mená majstrov Európy v malom futbale, ktoré hostí Bratislava. Slovenskí reprezentanti sa do play-off neprebojovali a obsadili posledné 4. miesto v skupine A.
V NHL sa začnú finálové zápasy o Stanley Cup medzi Vegas Golden Knights a Carolinou Hurricanes.
Pokračuje aj Svetový pohár vo vodnom slalome, tento víkend sa kajakári predstavia v Prahe.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga. Vo štvrtok podujatie hostí taliansky Rím, kde sa predstaví aj slovenská atlétka Emma Zapletalová. V nedeľu sa atléti presunú na podujatie do švédskeho Štokholmu.
Po prestávke sa vracia aj formula 1, tento víkend sa jazdci predstavia na mestskom okruhu v Monaku.
Tenisti a tenistky hrajú druhý Grandslam sezóny, Roland Garros. Vypadlo už mnoho favoritov na čele s mužskou svetovou jednotkou Jannikom Sinnerom. Počas víkendu sa dozvieme mená šampiónov.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
