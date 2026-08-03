ONLINE: Liga majstrov dnes, žreb play-off o postup do hlavnej fázy LIVE (Slovan Bratislava)

Trofej pre víťaza Ligy majstrov.
Trofej pre víťaza Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|3. aug 2026 o 09:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo žrebu play-off o postup do Ligy majstrov 2026/2027.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava dnes spoznajú možného súpera v prípadnom play-off o postup (záverečné predkolo) do hlavnej fázy Ligy majstrov 2026/2027.

Do toho sa kvalifikujú v prípade, že zvládnu dvojzápas so švédskym majstrom AIF Mjällby v 3. predkole milionárskej súťaže.

Žreb sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Liga majstrov 2026/2027 - žreb, play-off, ŠK Slovan Bratislava dnes (futbal, pondelok, LIVE)

Žrebovanie súťaží  2026/2027
03.08.2026 o 12:00
Losování play-off Ligy mistrů
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:00.
Liga majstrov

Liga majstrov

    Trofej pre víťaza Ligy majstrov. online
    Trofej pre víťaza Ligy majstrov. online
    ONLINE: Liga majstrov dnes, žreb play-off o postup do hlavnej fázy LIVE (Slovan Bratislava)
    dnes 09:00
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