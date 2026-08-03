Aj za vypadnutie Trnavy so Žilinou môže Pavek a Radičovej vláda (tréneroviny)

Máme tu august, čo je vždy pripomienkou toho, že naše kluby z Európy vypadávajú rýchlejšie ako plynie splatnosť platieb za dovolenku manželov Šutajovcov.
Zo štyroch ich už máme v hre len 2 a z toho jeden je DAC, ktorý z rýchleho vypadnutia stihol urobiť tradíciu, na počesť ktorej do mesta zavíta jarmok.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Spartak Trnava mal žreb ľahký, ale ak za 2 zápasy tak slabému súperovi nedokáže streliť gól, dá sa chávliť len to, že šancu dostalo asi 25 mladých futbalistov. Nevadí, nedá sa hrať každý rok skupina a biť sa o titul.
Nesklamala ani Žilina. Pri nej má človek pocit, že naposledy v Európe niekoho porazila ešte v časoch Mareka Mintála.
Proti Katowiciam to bolo znovu vysvedčenie za to, ako sa klub vydlabal na predsezónne posilnenie kádra.
A že chcel klub silou mocou presvedčiť futbalovú Európu o tom, že Roginič je horúci transferový materiál. Nebol.
ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 3:0
5 457 divákov
Slovan síce v odvete proti Tbilisi svojho trénera sklamal, ale postup je doma a v 3. predkole ho čaká Mjalby.
Toure sa znovu nebál dať šancu mladým chalanom, k čomu bol čiastočne aj donútený kvôli zraneniam. Jeho predchodca by v tom prípade asi ani nestriedal, alebo by z lavičky poslal do hry Jána Švehlíka.
Slovan pred Ligou majstrov pretočil zostavu a aj tak v prvom polčase Podbrezovú roztrhal aj s Adamom Grigerom na hrote.
Hostia to na bránku Dominika Takáča vyskúšali raz a preto sa nie je čo čudovať tomu, že Štefan Markulík v polčase vymenil rovno štyroch futbalistov.
Ako po zápase priznal Martin Trnovský, Podbrezovej to nevyšlo ani pohybovo, ani takticky, ani pozične, ani vizuálne.
Jedna z mála pekných vecí z ich strany bola rozohrávka v štýle PSG, keď to hneď po výkope kopli do autu. To symbolizoval ich ofenzívny výkon v prvom polčase.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Podbrezová
Ambícia prekvapiť pohárom vyťažené mužstvo spadla v siedmej minúte. Daiki Matsuoka si zobral loptu medzi hráčmi hostí a keď našiel v šestnástke Ibrahima, ten svojou bombou takmer poslal Trnovského naspäť do šatne domácich.
Ten hlad akože B zostavy majstra, ktorá v minulých sezónach mala problémy už pri rozcvičke, je očividný a zaskočil asi aj súpera, ktorý sa v uplynulých sezónach na jeho absenciu spoliehal.
Cez polčas sme tak prišli napríklad aj o Radka Šilera. Ktovie, či cestou do kabín stihol s niekým pokecať, alebo si to šetrí na Michalovce.
V druhom polčase boli jeho spoluhráči aktívnejší a možno by to bolo všetko inak, ak by Mrvaljevič z pozície, z ktorej by možno skóroval aj Miljanič, trafil bránku.
A tak to zobral na seba Mustafič, tentokrát dvojgólový. Nečakal som, že niekedy ešte túto vetu dám dokopy. Pri tom prvom ho našiel Kianga, ktorý sa pri aute stratil Demlovi ako Dankovi myšlienka v polovici vety. Podbrezová mala ešte šancu na zníženie, ale to, čo urobil Yirajang s Mustafičom pri góle na 3:0, už bola exhibícia.
MFK Skalica - MFK Ružomberok 2:1
533 divákov
Široká futbalová verejnosť sa obávala, či si na tento zápas nebudú diváci musieť nejaké góly pre istotu priniesť aj z domu. Ale na pomery týchto mužstiev sme ich videli tri, na čo nám stačilo 17 minút.
Tréner Ružomberka sa v prvom kole stihol posťažovať na to, ako nepružne funguje oranžový klub na prestupovom trhu. Oveľa rýchlejšie však konajú funkcionári však vtedy, keď treba trénera vyhodiť. Na pumpe vedľa štadióna vždy nejaký pre istotu vysedáva.
Aj bez veľkých posíl patril úvod hosťom. Možno aj oni chceli, aby domáce publikum na Skalicu cez polčas pískalo. Lenže prišla trinásta minúta a center na Onyediku. Ten síce Mojžiš bral hlavičkou, ale loptu poslal Nigérijčan nekompromisne za Krajčírika.
Obraz hry sa nemenil, Ružomberok hral futbal, Skalica mala šance a dávala góly. Onyedika mohol už o pár minút hlavou dávať na 2:0, vyšlo mu to až pri úniku Šimka, ktorý mu to pripravil pred prázdnu bránu.
Souček - Kostl - Hladík bola cesta hostí ku gólu. Keď nechá súper Jána Hladíka takto voľného 10 metrov od bránky, je tam potenciál ťahať loptu zo sita.
A to mohol Ružomberok ešte vyrovnať. Luterán si nabehol na Součkov center a hlavičkoval vedľa žrde. Skalica si už zápas postrážila, aj bez Bariša, ktorý sa v 79. minúte pýtal po druhej žltej karte dole.
FC Košice - AS Trenčín 3:3
3 749 divákov
Obidve mužstvá vedeli, že do tohto zápasu môžu ísť naplno. O týždeň majú voľno, zápasy proti Slovanu, respektíve Dunajskej Strede sú preložené. Moniz má také široké možnosti, že aj keď Pavek môže za všetko, ocitol sa znovu v základe, tentokrát v strede poľa. Na jeho mieste pravého beka už operoval Jovinečko.
Tam sa ale ocitol aj Filip Lichý. Bratislavská odpoveď na hromadný prílev Košičanov do hlavného mesta. Filipovi to v Košiciach neuveriteľne sedí. Lopty distribuuje ako Slovenská pošta, len s tým rozdielom, že sa každá druhá nestratí.
Už v prvom kole bol aktívny a v sobotu pokračoval kolmicou na Čerepkaia, ktorý porobil Križana a bolo 1:0. Slovami Richarda Glücka. Trenčín nebol zlý. On len nebol vôbec dobrý. A to sa ešte v 20. sekunde vďaka pozornému oku chalanov vo VARe vyhol penalte.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Trenčín
Hrať to na Soaresa by nemusela byť jediná dobrá taktika, hlavne ak to vpredu nemal komu prihrať.
Kakay na druhej strane najprv jednu šancu zahodil, ale keď Magda odzbrojil Soaresa, dostal sa k lopte znovu Lichý a za obranou našiel Kakaya. Jeho obaľovačka skončila na žrdi, ale svoju narážačku dotiahol do konca a bolo 2:0. A to ešte do polčasu mohol streliť tretí gól. Hosťom sa podarilo bránu hostí trafiť aspoň cez polčasovú prestávku, tá hydratačná im na to nestačila.
Ale cez polčas sa dostal na ihrisko Kubo Paur a tomu stačili tri minúty. Soares zrazu mal na koho nacentrovať a Paur to rybičkou oprel pod brvno. Ako veľmi Košičanov mrzeli zahodené šance v prvom polčase, keď v 70. minúte poslal Soares jemnú loptu na hlavu Mikulaja? A to ešte dvakrát štípal Poom.
Svoj výkon vygradoval Soares v 84. minúte, keď do vinkla zavesil penaltu po ruke Kružliaka. Košice v tom čase len spomínali na výkon z prvého polčasu a snažili sa nájsť výkon z toho druhého.
Keď Rehuš zakombinoval so Zsigmundom, na bránkovej čiare zachraňoval hostí Križan. Druhýkrát v zápase. Pomaly toho zachránil viac ako Zoro Kollár, ktorý na každom billboarde pri ceste zachraňuje inú firmu.
Domáci búšili za vyrovnaním aj s vekovým priemerom ofenzívy, ktorá má počas leta nárok na kúpalisko zdarma.
Vyrovnať sa podarilo v 90. minúte Kóšovi po centri Soviča. Hostia v tej chvíli horeli, o 3 minúty prepálil z dobrej pozície Maxim Mateáš.
Trenčínu sa 5 minútový nadstavený čas vliekol ako Ficovej priateľke na zápase Hajduku so Žilinou, ale ten bod si zaslúžil a nakoniec ho aj vybojoval.
KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:2
5 048 divákov
Tak sme sa dočkali a Komárno odohralo svoj prvý domáci ligový zápas na novom štadióne. On naozaj existuje, nielen na papieri. A ľudia si doňho môžu kúpiť lístok, nie ako do Fafokanu. Na kolaudáciu si KFC pozvalo Trnavu, ktorá zatiaľ ofenzívne veľký strach nikomu nenahnala.
Štadión plný, pred ním rady ako na pomaranče a vonku také teplo, že pri pohľade na v dlhej košeli oblečeného trénera domácich Norberta Czibora kolabovali pred televíznymi obrazovkami ľudia, ktorí v nedeľu podcenili pitný režim.
V prvom polčase malo lepšie šance Komárno, hlavne Šimon Šmehyl, ktorého kryl Vantruba. Šimon si to neskôr v zápase dosýta vynahradil, bohužiaľ pre domácich. Komárno si ale inkasovaný gól pýtalo.
Ťažko povedať, či jeho hráči tak túžili po tieni, alebo prečo sa všetci stiahli na 30 metrov od svojho brankára a nechali Spartak hrať. Okej, možno videli obidva zápasy proti Sofii.
V 32. minúte po rohu ale našiel Koštrna Trella, ktorého si nikto z tých desiatich brániacich hráčov vo fialovom nevšimol, Filip si loptu sekol a Šimom Šmehyl bol tak zlatý, že svojim tečom doprial trnavskému talentu prvý ligový gól.
V druhom polčase bol v dobrej šanci Mikovič a Grigerovu streleckú neformu si na seba zobral aj Wildeboer. Aj keby v tej šanci nebodaj bránu trafil, pískal sa ofsajd. Ten sa nepískal na druhej strane, keď si Komárno Trnavu vyťukalo, ale Dominikovi Žákovi to na Vantrubu nevyšlo.
Vyrovnať mali oslavujúci domáci v 59. minúte po kontakte Begalu s Bernátom, ale ak som spomínal 13 kostolov fungujúcich na tri smeny, tak v nedeľu sedeli vo VARe asi aj všetci svätí pri Trnave. Penalta sa nepískala.
A tak prišiel trest. Trello krásnou loptou cez celé ihrisko našiel Romana Begalu, ktorý v tom zápase nabehal viac ako slovenskí dôchodcovia po lekárňach. Vyhol sa Šimkovi a jeho spätnú prihrávku na Polťáka zrazil do brány Šimon Šmehýl. To už bolo veľa aj naňho a radšej išiel dole.
Zmeškal tak kontaktný gól Bayemiho a vyrovnávajúci Šimka. Ten síce padol z ofsajdu, ktorý videli aj tí diváci, ktorí sa ešte nestihli dostať na štadión, ale na to sa história pýtať nebude. Potešili sa pri otváračke nového štadióna dvakrát z gólu? Potešili.
FK DAC Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0
3 452 divákov
Nováčik už tradične v úvode ligy obieha najlepšie mužstvá z minulej sezóny a na svojom turné pokračoval na Žitnom ostrove.
Juraj Yayarábek sa ešte pred prvým kolom posťažoval na to, v akom stave je kondička jeho mužstva a spokojný nie je ani s preventívnymi prehliadkami u zubára. Možno sa raz dočkáme aj témy neprimeraného zisku zdravotných poistovní a zdravotných benefitov, ktoré vláda škrtala.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Banská Bystrica
DAC pred zápasom proti Twente nehral v plnej sile, ale aj tak si s Duklou robil čo chcel. Chudák provizórny pravý bek Viktor Tóth, na ktorého zostal Ramadan. Už v druhej minúte cez neho triafal žrď a keď ho v 21. minúte v sklze trafil do ruky pas od Jukleroda, pískala sa penalta. VAR síce tri minúty lúštil, či to ruka bola a či bola v šestnástke, ale nakoniec ju potvrdil a Trusa už vedel, čo má s loptou urobiť.
Hostia si museli veľmi pochvaľovať fakt, že sa zápas hral o piatej poobede pri takmer 40 stupňových teplotách.
DAC zrýchlil kombinácie a hráči Dukly už nevedeli ani to, kde sú na štadióne únikové východy. Záchranou mohla byť Felipeho chyba v rozohrávke, ktorú zachytil Rege Szánthó, ale nakoniec bol asi rád, že zvládol s loptou prešprintovať cez obranu domácich.
Na prvý ligový gól si Dukla bude musieť počkať. Jej šance na prvé body ukončil Ramadan po tom, ako hostia v strede poľa prepadli a brejk 3 na 2 vyriešil Ammar tak, že Willwébera posadil na zem., čím zápas zatvoril.
MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:1
2 356 divákov
Hovorí sa, že bič plieska na konci a jeden taký pleskol v Michalovciach. Tým sa síce pomaly vracajú do kádra hráči, ktorí ich ťahali v minulej sezóne, ale stále to nestačí ani na prvý ligový gól.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Michalovce - Žilina
Žilinčania prišli z Poľska narobení, ako keby tam montovali sadrokartóny a Pavol Staňo priznal, že klub uvažoval o tom, že si zápas v Michalovciach preloží. Ale nejako sa kusli a nakoniec si za svoje utrpenie z východu odviezli tri body.
Málokedy človek vidí tak defenzívnu Žilinu. Michalovce mali optickú prevahu, ale keď už sa dostali do šancí, ako napríklad Elvis, stál tam Šípoš. Hovoriť by mohol aj Volanakis, ktorému v druhom polčase neuveriteľne sadla strela, ale bývalý brankár Košíc sa znovu vytiahol.
Krátky bol tesne pred koncom zápasu na Zubairuho lob, ale Korba na zadnej žrdi bol rovnako prekvapený ako on a loptu nezasunul do sita. Trest sa volal Bzdyl. Toho v nadstavenom čase vzhľadom na kvalitu zakončenia hostí bránil Lemishko len tak propagačne a Poliak poslal Jakubechovi nechytateľnú bombu pod brvno.