ONLINE: Slovensko - Slovinsko dnes, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 LIVE (Hlavná fáza)

Slovenské reprezentantky hrajú štvrtý zápas na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. V pondelok si zmerajú sily s rovesníčkami zo Slovinska.
Slovenky vyhrali všetky tri svoje doterajšie stretnutia na svetovom šampionáte. V G-skupine postupne zdolali Brazíliu, Angolu a aj Japonsko. Suverénne si zaistili postup do osemfinálovej skupiny.
Hádzanú sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Slovinsko (hádzaná, MS žien do 18 rokov, hlavná fáza, IV. skupina, pondelok, NAŽIVO)
MS U18 - ženy 2026/2027
03.08.2026 o 10:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovinsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:45.