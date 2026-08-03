ONLINE: Slovensko - Slovinsko dnes, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 LIVE (Hlavná fáza)

Slovensko - Slovinsko. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.
Slovensko - Slovinsko. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|3. aug 2026 o 07:45
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu hlavnej fázy, IV. skupiny na MS v hádzanej žien do 18 rokov: Slovensko - Slovinsko.

Slovenské reprezentantky hrajú štvrtý zápas na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. V pondelok si zmerajú sily s rovesníčkami zo Slovinska.

Slovenky vyhrali všetky tri svoje doterajšie stretnutia na svetovom šampionáte. V G-skupine postupne zdolali Brazíliu, Angolu a aj Japonsko. Suverénne si zaistili postup do osemfinálovej skupiny.

Joj šport
Kde sledovať hádzanú v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hádzanú sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Slovinsko (hádzaná, MS žien do 18 rokov, hlavná fáza, IV. skupina, pondelok, NAŽIVO)

MS U18 - ženy  2026/2027
03.08.2026 o 10:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovinsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:45.

Tabuľka skupiny G MS v hádzanej žien U18 2026

Hádzaná

Hádzaná

    Slovensko - Slovinsko. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.online
    Slovensko - Slovinsko. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.online
    ONLINE: Slovensko - Slovinsko dnes, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 LIVE (Hlavná fáza)
    dnes 07:45
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