Purdžovo telo sa podarilo vyzdvihnúť. Záchranári zvládli akciu v extrémnych podmienkach

Záchranári lokalizovali a vyzdvihli telo renomovaného nepálskeho horolezca Nirmala Purdžu, ktorý tento týždeň zahynul spolu s deviatimi členmi svojej výpravy pri páde mohutnej lavíny počas výstupu na horu Broad Peak na severe Pakistanu.
V nedeľu o tom informoval Pakistanský horolezecký klub (ACP), píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Pozemný záchranný tím dorazil k Nimsovi Daiovi (Purdžovi) vo výške približne 5700 metrov na hore Broad Peak – hore, ktorú miloval a ktorá nám ho teraz vzala,“ uviedol klub na sociálnych sieťach.
Generálny tajomník klubu Ajáz Šigrí neskôr pre AFP potvrdil, že Purdžovo telo a telá troch ďalších osôb sa podarilo vyzdvihnúť počas náročnej záchrannej operácie vo vysokej nadmorskej výške, ktorú komplikovalo nepriaznivé počasie.
Miestne úrady uviedli, že pozostatky troch horolezcov – Ománčanky, Nepálca a Američanky – vyzdvihli a v piatok letecky prepravili do mesta Skardu. Podľa klubu boli súčasťou expedície aj jeden občan Číny a niekoľko ďalších občanov Nepálu.
Purdža (43), ktorý v minulosti slúžil v britskej brigáde Gurkhov a následne v elitnej jednotke Special Boat Service, sa neskôr začal naplno venovať horolezectvu a sprevádzaniu expedícií.
Prekonal viaceré rekordy a svetoznámym sa stal, keď medzi aprílom a októbrom 2019 vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek za šesť mesiacov a šesť dní, čo bol v tom čase rekord. Jeho pozoruhodný výkon sa stal námetom aj pre populárny dokumentárny film platformy Netflix s názvom „14 vrcholov: Nič nie je nemožné“.
V roku 2021 spolu s tímom deviatich ďalších nepálskych horolezcov zase úspešne absolvoval vôbec prvý zimný výstup na K2.
Purdža tento týždeň na sociálnej sieti X napísal, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý dvakrát zdolá všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta bez použitia prídavného kyslíka. „Broad Peak, neprosím o nič, len o bezpečný výstup a návrat,“ napísal.
Broad Peak je 12. najvyšší vrch sveta. Nachádza sa v pohorí Karakoram v severnom Pakistane a je považovaný za jednu z najnáročnejších a technicky najťažších osemtisícoviek. Prvýkrát naň v roku 1957 vystúpila rakúska expedícia.
Lavína a smrť členov Purdžovej výpravy vyvolala v horolezeckej komunite vlnu šoku a zármutku, najmä v Nepále. Sústrasť rodinám horolezcov vyjadrili aj popredné osobnosti vrátane britského princa Williama, dodáva AFP.