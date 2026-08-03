Slovan získal ofenzívnu posilu. Celú kariéru strávil v Španielsku, Kmotrík: Moderný krídelník

Gambijský futbalový útočník Suleiman Camara sa stal novou posilou Slovana Bratislava. Španielsky rodák prestupuje k „belasým“ z Racingu Santander, s ktorým vybojoval triumf v druhej najvyššej španielskej súťaži.
Slovenský majster informoval o podpise štvorročnej zmluvy na svojej oficiálnej webovej stránke.
Camara by mohol zaznamenať debut v belasom drese už v utorkovom prvom stretnutí 3. predkola Ligy majstrov na pôde AIF Mjällby. V pondelok s mužstvom odcestoval do Švédska. Slovan má čas zapísať ho na súpisku do pondelkovej polnoci.
Člen širšieho reprezentačného výberu Gambie strávil celú svoju kariéru v Španielsku. Dvadsaťštyriročný krídelník vyrastal v akadémii Sabadellu a neskôr v Girone, v ktorej si prešiel dorasteneckými výbermi, rezervným tímom a taktiež si pripísal dva súťažné štarty za A-mužstvo.
V lete 2022 prestúpil do Ibizy a po dvoch rokoch podpísal s Racingom Santander. V La Lige 2 má na konte 91 štartov, ďalších 11 duelov odohral v Španielskom pohári.
V roku 2024 si pripísal dva štarty za reprezentáciu Gambie v kvalifikačných zápasoch Afrického pohára národov.
„Suleimana Camaru sme dlhodobo sledovali a vidíme v ňom potenciál aj smerom do budúcna. Je to typický moderný krídelník, ktorý môže priniesť do našej ofenzívy niečo nové a rozšíriť možnosti pre trénera.
Teším sa, že sme sa dohodli na štvorročnej zmluve,“ citoval klubový web generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka ml.
„Veľmi sa teším na túto novú výzvu. Som typ hráča, ktorý rád hrá agresívny futbal, rád veľa behám a hrám s loptou.
Neviem sa dočkať, keď si zahrám pred našimi fanúšikmi. Verím, že im prinesieme veľa radosti,“ dodala štvrtá letná posila Slovana.